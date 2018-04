Bianca Atzei dice addio all’Isola dei Famosi con una lettera mai scritta: anticipazioni ultima puntata del 16 aprile

Lacrime in Honduras per Bianca Atzei e gli altri naufraghi all’Isola dei Famosi. Ultima pergamena per i concorrenti di questa edizione che, in realtà, sono già in Italia ma che solo nel daytime di oggi abbiamo visto partire alla volta della nostra Penisola dove questa sera affronteranno la loro ultima diretta in occasione del gran finale dell’Isola dei Famosi.

I più “profondi” sono Jonathan e Francesca Cipriani, i due concorrenti ancora in balia della decisione del pubblico che questa sera decreterà chi tra loro sarà l’ultimo “finalista” del reality show.

I naufraghi dicono addio all’Isola e Nino Formicola conferma: “L’unica cosa che potevo fare era quello che sapevo fare meglio, difendere il fuoco e questo mi ha dato modo di pensare di essere utile alla società e adesso tornerò alla realtà e il fuoco sarà solo un bel ricordo“. Il suo riscatto c’è stato? Il pubblico ne è sicuro tanto che proprio il comico adesso appare tra i favoriti alla vittoria finale insieme ad Amaurys Perez.

A sorprendere tutti, però, è Bianca Atzei che “dice addio al dolore e ci riprova”: “C’è una lettera che vorrei scrivere e che non ho mai scritto, la persona a cui mi riferisco sa perfettamente quello che penso e che c’è nel mio cuore, perché bisogna sempre credere nell’amore a prescindere dalla sofferenza che puoi provare per un cuore rotto che non passa in tre mesi. L’amore muove il mondo e voglio crederci“.

I naufraghi questa sera si ritroveranno in Italia per una serie di sorprese ed eliminazioni in attesa di scoprire chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi. In studio atteso il ritorno di Alessia Mancini eliminata la scorsa settimana e pronta a dire le sue verità dopo tutto quello che è successo in queste settimane in Honduras e non solo.