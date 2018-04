Anthem avrà storyline profonde? BioWare ha un messaggio per i fan

BioWare afferma di essere concentrata sulla realizzazione di una grande storia per il suo prossimo gioco, Anthem, riconoscendo che gli sviluppatori avrebbero dovuto dedicare più tempo alla narrativa nella sua ultima produzione, ovvero Mass Effect Andromeda. Il general manager dello studio di proprietà di Electronic Arts, Casey Hudson, ha rilasciato un post sul blog del team di sviluppo, nel quale ha parlato proprio dell’importanza del comparto narrativo.

Hudson ha trascorso gran parte della sua carriera in BioWare, lavorando a grandi giochi di ruolo tra cui la trilogia Mass Effect originale. Dopo un periodo in Microsoft, lavorando su HoloLens, è tornato in azienda la scorsa estate, in seguito alla partenza del precedente direttore generale Aaryn Flynn. Ecco cosa ha scritto sul blog:

“Quando sono tornato in BioWare la scorsa estate, Mass Effect Andromeda era appena stato pubblicato e c’era molto fermento tra i giocatori, i quali chiedevano un DLC di una storia che avrebbe risposto alle domande riguardanti il ​​destino dei quarian. Come sapete, non siamo stati in grado di pubblicare un DLC per la storia di Andromeda: questo è stato tanto frustrante per noi quanto lo è stato per i giocatori, ed era qualcosa che sapevamo che dovevamo risolvere nei giochi futuri.

L’esperienza di Andromeda, alla fine, è diventata un momento decisivo nel rifocalizzare la missione di BioWare. Dobbiamo deliziare i giocatori con nuove esperienze e innovazioni, ma dobbiamo rimanere concentrati sull’importanza del mondo, del carattere e degli elementi narrativi che i giocatori si aspettano dai nostri giochi. E i nostri giochi devono essere progettati per continuare a fornire nuove storie ed esperienze, in un rapporto continuo con i giocatori nei mondi che stiamo creando insieme.

È in questo spirito che stiamo lavorando attraverso la produzione di Anthem, un gioco progettato per creare un nuovo mondo di storie e personaggi che potrete sperimentare con gli amici in una serie di avventure in corso. Sarà diverso da qualsiasi cosa abbiate giocato, ma se lo facciamo bene, torneremo a sentirci chiaramente BioWare”

Insomma, BioWare l’ha promesso: scacciare i demoni di Mass Effect Andromeda sia sul piano tecnico che su quello narrativo.

Fonte: BioWare