Concorso Agenzia delle Entrate per 650 funzionari: requisiti e posti disponibili per ognuno dei 4 bandi

Il maxi concorso Agenzia delle Entrate per 650 funzionari è servito: da ieri 17 aprile è possibile presentare domanda per ben 4 bandi di selezione pubblica che riguardano diverse figure professionali. In particolare, la ricerca riguarda 510 funzionari per attività amministrativo-tributaria in terza area funzionale, fascia retributiva F1, 118 funzionari tecnici sempre per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, ancora 2 funzionari tecnici con le stesse competenze ma da destinare alla sola regione Valle d’Aosta e infine 20 funzionari per l’analisi statistico-economiche di terza area funzionale.

Quali requisiti sono necessarie per poter fare domanda per ognuno dei bandi del concorso Agenzia delle Entrate? Partiamo dalla selezione più corposa, quella per 510 funzionari per attività amministrativo-tributaria che richiede la laurea magistrale o anche quella di primo livello in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio conseguita presso una università o altro legalmente riconosciuto. I posti saranno così ripartiti: 60 in Emilia Romagna, 20 in Friuli Venezia Giulia, 30 in Lazio, 30 in Liguria, 115 in Lombardia, 15 nelle Marche, 60 nel Piemonte, 15 nella provincia autonoma di Bolzano e ulteriori 15 in quella di Trento. Ancora, altri 60 posti saranno destinati in Toscana, 20 in Umbria, 1 in Valle D’Aosta e per finire 60 in Veneto.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti per il bando di concorso a 118 funzionari tecnici, bisognerà aver conseguito un diploma di laurea o laurea magistrale in ingegneria o architettura o titolo equipollente. La ripartizione dei posti disponibili prevede 5 assunzioni in Abruzzo, 2 in Basilicata, 4 in Calabria, 1 in Campania, 12 in Emilia Romagna, 4 in Friuli Venezia Giulia, 4 nel Lazio, 2 in Liguria, 26 in Lombardia, 3 nelle Marche e altrettanti nel Molise, 15 in Piemonte e 1 in Puglia, 6 in Sardegna, 3 in Sicilia, 8 in Toscana, 1 a Trento, 2 in Umbria e infine 12 in Veneto. Gli stessi identici titoli su menzionati sono fondamentali pure per la domanda relativa alla selezione dei soli 2 funzionari tecnici per la Valle d’Aosta.

Ultimo approfondimento destinato ai 20 funzionari per l’analisi statistico-economiche di terza area destinati alle sedi centrali dell’Agenzia delle Entrate. Per questi ultimi sarà richiesto diploma di laurea o laurea specialistica in economia e commercio, statistica, matematica e fisica.