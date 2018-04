I cantanti alla Partita del Cuore di Genova, da Ermal Meta a Benji e Fede e Il Volo: info e biglietti in prevendita

I nomi dei cantanti alla Partita del Cuore di Genova: la Nazionale Cantanti sfiderà il prossimo 30 maggio i Campioni del Sorriso, in una serata di solidarietà allo stadio Ferraris di Genova.

Giunta quest’anno alla 27esima edizione, la Nazionale Cantanti si svolgerà mercoledì 30 maggio allo stadio Luigi Ferraris a Genova: l’evento è completamente dedicato a Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso 26 marzo. Il ricavato dalla vendita dei biglietti, infatti, sarà devoluto all’Istituto Giannini Gaslini di Genova e ad Airc, associazione italiana per la ricerca sul cancro.

Per la squadra della Nazionale Cantanti alla Partita del Cuore, scenderanno in campo i “colossi” Paolo Belli, il capitano Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, che potranno contare su Moreno, Benji e Fede, Il Volo, Ermal Meta, Ultimo, Rocco Hunt, Boosta dei Subsonica, Clementino, Briga e Jack Savoretti.

La squadra dei Campioni del Sorriso, invece, sarà composta da sportivi, volti provenienti dal mondo dello spettacolo, anche internazionale: scenderanno in campo contro la Nazionale Cantanti Luca Zingaretti, Neri Marcorè, Luca Bizzarri, l’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella e l’ex Genoa Marco Rossi.

A bordo campo vi saranno alcuni ospiti d’onore, quali la campionessa mondiale di fioretto individuale Bebe Vio e l’attrice spagnola Penelope Cruz.

L’evento sarà trasmesso in tv su Rai 1 a partire dalle 20:30, e per partecipare alla raccolta fondi sarà possibile inviare un sms al 45527, per sostenere la causa benefica della Partita del Cuore 2018.

I biglietti per la Partita del Cuore a Genova sono già disponibili per l’acquisto online alla seguente pagina oppure in tutti i punti vendita abilitati. I prezzi dei biglietti variano dai 10 ai 20 euro, a seconda del settore desiderato.

La 27esima edizione della Partita del Cuore è organizzata grazie alla collaborazione di Regione Liguria, Comune di Genova e Costa Crociere.