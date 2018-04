I NoVax contro Jovanotti dopo il concerto a Bologna: “Evita il pistolotto sulla scienza”

I NoVax contro Jovanotti dopo il concerto a Bologna. I contrari ai vaccini non hanno gradito le esternazioni dell’artista e sono intervenuti contro di lui sui social, nel quali hanno espresso il loro disappunto in merito alle dichiarazioni di Lorenzo Cherubini nel corso del suo ultimo concerto a Casalecchio di Reno.

Queste le parole spese dall’artista sul palco del concerto che ha tenuto nel palasport alle porte di Bologna: “Io faccio una ricerca su internet ma c’è gente che ha dedicato la vita allo studio delle malattie, allo studio delle cure. Persone che hanno dedicato la vita allo studio della medicina, che è faticoso. Non credo siano lì per fregare il prossimo… Si fanno le ricerche su Internet ma poi ci si affida a chi ne sa di più”.

Il motivo del contendere è in parte per merito o demerito di Le Iene, che ha preso parte al concerto sotto forma di sorpresa e nel quale si è parlato di molti temi, compreso quello dei vaccini. Sul palco anche Nadia Toffa e Nicola Savino, che hanno voluto fargli una sorpresa.

Così poco è bastato per scatenare una serie di insulti e offese nei confronti dell’artista che ha espresso una sua opinione. C’è anche chi gli ha dato del venduto, o qualcuno che l’ha invitato a evitare i pistolotti sulla scienza che poco si addicono al palco di un concerto. L’artista non ha ancora risposto agli attacchi, forse perché impegnato a risolvere un piccolo problema di salute che l’ha tenuto lontano dal palco a causa di un edema alle corde vocali. Il tour di Jovanotti riprenderà dal Palalottomatica di Roma, il 19 aprile, nel quale terrà 10 date. La tournée di Jovanotti si concluderà nel mese di luglio con due eventi al Mediolanum Forum di Assago, i cui biglietti sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati.