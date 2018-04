Al via i Knock Out di The Voice 2018, con le sfide sul ring per i Team Al Bano, J-Ax, Renga e Cristina Scabbia

I Knock Out di The Voice 2018 sono alla griglia di partenza. Dopo aver scelto i concorrenti attraverso le Blind, i coach sono pronti a passare alla fase successiva nella quale sceglieranno solo uno dei loro talenti dalla sfida prevista per la nuova tornata.

Nella nuova fase, i coach saranno chiamati a dividere i loro talenti in 3 gruppi da 4, con un brano assegnato a ciascuno di loro. Al termine delle esibizioni, il coach dovrà scegliere solo uno di loro da portare alle Battles. Al termine dei Knock Out, i coach avranno tre talenti ciascuno, con la possibilità di aggiungerne un quarto attraverso lo Steal, che dà diritto al ripescaggio di uno dei concorrenti eliminati dalle altre squadre.

Già stabiliti i concorrenti che andranno a esibirsi al primo Knock Out, con un solo gruppo per il Team Al Bano individuato in Cinzia Carreri; Dalise; Aurelio Fierro JR e Tekemaya (Francesco Bovino).

Due saranno invece i gruppi che farà scendere in campo J-Ax, con 8 talenti totali a cominciare da Ferdinando Biondi Vega e continuando con Riccardo Giacomini; Angelica Ibba e Angelica Peroni. Il secondo gruppo è invece così composto: Rosy Castello; Antonio Licari; Andrea Tramacere e Deborah Xhako, 20 anni di Roma (studentessa).

Ancora due gruppi per il Team Francesco Renga, con Antonello Carozza; Mirco Pio Coniglio; Virginia Mellino e Giovanni Saccà. Nel secondo gruppo, Laura Ciriaco; Daniele Gentile; Alberto Lionetti e Asia Sagripanti.

Infine, per il Team Cristina Scabbia ci sarà posto per un solo talento con la sfida tra Elisabetta Eneh; Claudia Illari; Antonio Marino e Sabrina Rocco.

Il programma sarà commentato in diretta su Radio 2 con Gino Castaldo ed Ema Stokholma, ma vivrà anche sui social ufficiali dedicati alla trasmissione con contenuti inediti e spesso divertenti. La trasmissione sarà anche in streaming su RaiPlay.