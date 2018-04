Età minima per Facebook: nuove limitazioni per gli iscritti dai 13 ai 15 anni

Qual è l’età minima per Facebook per l’iscrizione e l’utilizzo del social? Esistono delle regole specifiche per i giovanissimi nell’utilizzo dello strumento? Il recente scandalo Cambridge Analytica ha scatenato delle riflessioni molto accese soprattutto sulla tutela della privacy dei minorenni ed è per questo che ci sono dei cambiamenti in atto non di poco conto.

L’età minima per Facebook, nonostante i recenti episodi, resta fissata a 13 anni (per il momento è la stessa di WhatsApp anche se per l’applicazione di messaggistica è pronta ad essere modificata in 16 anni). Quello che il social network è in procinto di cambiare, tuttavia, è l’utilizzo di determinate funzioni presenti in bacheca e nel proprio profilo personale, per tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 13 e i 15 anni.

Tramite un documento ufficiale, Mark Zuckerberg ha fatto sapere che in conformità al Gdpr, ossia il nuovo Regolamento Europeo sulla privacy che entrerà in vigore dal prossimo 25 maggio, ecco che i ragazzi di età compresa tra i 13 e i 15 anni residenti in alcuni paesi UE avranno bisogno del permesso di un genitore o semplicemente un tutore per compiere alcune azioni. Le nazioni interessate non sono state specificare ma sappiamo quali tipi di funzioni saranno inibite senza la dovuta autorizzazione: non potranno essere ad esempio pubblicate opinioni religiose e politiche o notizie relative alla propria situazione sentimentale. Il profilo sarà dunque meno dettagliato e ricco di dati personali sensibili fino a quando un genitore o un tutore non daranno l’autorizzazione perché al contrario queste informazioni si visualizzino.

Se dunque non cambia l’età minima per Facebook, la nuova regolamentazione punta pure a tutelare i minori dalla pubblicità mirata sulla base dei dati personali. Intanto il social network richiederà nuovamente l’autorizzazione per la visualizzazione di annunci personalizzati sulla base di informazioni personali come quelle relative alla situazione sentimentale o la propria inclinazione politica.

Tutte le novità qui segnalate sono in via di implementazione graduale. Finalmente Facebook sarà più sicuro per i nostri ragazzi?