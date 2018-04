Come avere in anteprima e gratis OnePlus 6 con il programma LAB ufficiale fino al 2 maggio

In attesa del OnePlus 6 che arriverà molto probabilmente a maggio, molti patiti dei prodotti del brand cinese saranno ben contenti di sapere che il top di gamma potrebbe essere tra le loro mani nel brevissimo tempo e anche gratuitamente, grazie all’iscrizione al programma LAB appena reso noto dalla stessa OnePlus. L’obiettivo è quello di scovare nel mondo tester pronti a provare in anteprima l’ammiraglia per fornirne una recensione dettagliata ma pure oggettiva. Come funziona l’iniziativa?

OnePlus non è nuova a questo tipo di progetti. Già per la gamma OnePlus 5 in passato ha pianificato qualcosa di molto simile ossia ascoltare l’opinione della sua community per l’hardware in uscita e la stessa operazione viene effettuata quotidianamente per quanto riguarda gli aggiornamenti software dei suoi dispositivi. Non stupisce affatto dunque che anche per il successore del OnePlus 5T sia stata pianificata una prova su campo per pochi ma fortunatissimi eletti.

Se si vorrà tentare di ottenere molto presto il OnePlus 6 direttamente a casa e in esclusiva rispetto al lancio commerciale, ecco cosa bisognerà fare: gli interessati dovranno iscriversi al progetto LAB a questo indirizzo. I candidati ideali sono persone appassionate del mondo mobile, non per forza di cose super esperti ma in grado di fornire materiale di recensione, sia testuale che video, in lingua inglese. I contenuti saranno tutti a disposizione di OnePlus e portranno essere utilizzati come materiale promozionale. Si ha l’opportunità di divenire influencer hi-tech e naturalmente una volta terminato il proprio lavoro di non restituire e dunque tenere tutto per se l’ammiraglia ricevuta.

Ecco i tempi del programma LAB per ottenere gratis il OnePlus 6: le iscrizioni partono oggi 20 aprile e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 2 maggio. L’appuntamento nel quale saranno annunciati i “revisori” della nuova ammiraglia è invece fissato per il giorno 12 maggio: senz’altro un tentativo da non lasciarsi sfuggire.