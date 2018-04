E3 2018 Microsoft: quali giochi saranno presentati per Xbox One?

Nelle ultime ore siamo stati sommersi da indiscrezioni sul mondo Xbox, con un annuncio di lavoro che sembra suggerire che Microsoft stia già lavorando a un successore di Xbox One. Al di là di questo, sembra che i possessori di Xbox One potranno sfregarsi le mani ancora di più, poiché sono emersi alcuni dettagli sui piani di Microsoft per l’E3 2018.

Parlando con Major Nelson, il capo redattore di Xbox Wire, Will Tuttle, ha condiviso alcune informazioni su ciò che i fan possono aspettarsi dalla conferenza Microsoft all’E3 2018. In particolare si è parlato di quello che sarà rivelato durante il Briefing Xbox, che si svolgerà domenica 10 giugno alle 22:00 ora italiana. I fan di Xbox One potranno certamente aspettarsi di conoscere ulteriori dettagli sui giochi che sono stati precedentemente annunciati, ma potrebbero non mancare le sorprese circa nuove IP o grandi annunci inediti.

Uno di questi potrebbe essere, ad esempio, Gears of War 5, a cui Phil Spencer ha accennato qualche mese fa, insieme a nuove iterazioni di Forza e Halo. A proposito della conferenza dell’E3 2018, è stato confermato che sarà trasmessa in diretta su Mixer e avrà sei diverse opzioni linguistiche sulla piattaforma, tra le quali l’italiano. Non sono state elencate altre piattaforme di streaming, ma è stato affermato che Microsoft avrebbe chiarito la questione al più presto.

Sono stati anche rivelati anche dettagli su altri eventi relativi a Xbox, incluso il nuovo show, Inside Xbox, in diretta all’E3 2018. Ci sarà anche un Xbox One Fan Fest dal 10 all’11 giugno, un evento esclusivo al quale potranno partecipare solo 400 persone. Voi cosa vi aspettate dagli annunci del colosso di Redmond alla prossima edizione della kermesse di Los Angeles?

Fonte: Game Rant