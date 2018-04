Il primo amore di Justin Bieber non è Selena Gomez: il cantante provoca l’ex fidanzata?

Svelato sui social il primo amore di Justin Bieber: a differenza da quanto i fan potevano aspettarsi, non si tratta dell’ex fidanzata storica Selena Gomez!

La popstar canadese ha condiviso su Instagram un video che non è passato inosservato agli occhi dei suoi followers e a quelli dei tabloid di tutto il mondo. Nel video postato, Justin viene ripreso mentre suona un tamburo, e nella didascalia del post si legge: “Drums will always be my first love”, ovvero “La batteria rimarrà per sempre il mio primo grande amore”.

Inutile dire che per alcuni fan il commento di Justin è sembrato una diretta provocazione rivolta all’ex fidanzata Selena Gomez, con cui ha avuto una relazione durata anni tra alti e bassi. Tornati insieme durante lo scorso autunno, i due si sono lasciati alcune settimane fa: la fase di crisi tra Justin Bieber e Selena Gomez è ancora sotto i riflettori di tutta Hollywood e i fan sperano che i due cantanti possano riappacificarsi.

Inoltre, entrambi stanno passando più tempo possibile alla famiglia, e si stanno dedicando ai rispettivi progetti lavorativi: in cantiere per Bieber vi è un nuovo album di inediti ispirato alla religione e alla fede. Il cantante, infatti, è un seguace della Chiesa di Hillsong e porterà questa sua ispirazione anche in musica!

Selena Gomez, d’altra parte, sta dedicano il proprio tempo alla famiglia e alle amiche, per superare l’ennesima crisi con Justin. Il cantante canadese, infatti, è stato recentemente avvistato in compagnia della modella Baskin Champion, durante un concerto di Craid David lo scorso marzo a Los Angeles. I due hanno lasciato insieme l’arena e sono stati avvistati più di una volta in giro per le strade della città.

Di seguito, il videoclip pubblicato da Justin Bieber su Instagram.