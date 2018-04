Video del ricordo di Marco Garofalo ad Amici di Maria De Filippi, ballerini commossi per la morte del coreografo

Immancabile un ricordo di Marco Garofalo ad Amici di Maria De Filippi nel serale trasmesso a due giorni dalla sua scomparsa.

Dopo la morte avvenuta a Roma lo scorso giovedì, il talent ha ricordato il ballerino e coreografo che fece parte anche del corpo docenti del programma per due edizioni, con un video tributo trasmesso durante il serale del 21 aprile.

Verso la conclusione della puntata, Maria De Filippi ha fatto entrare il direttore artistico Luca Tommassini e l’intero corpo di ballo di Amici, composto anche da diversi ex concorrenti come Elena D’Amario, Adriano Bettinelli, Virginia Tomarchio e Giulia Pauselli, per ricordare Garofalo e il suo lavoro nel programma: “Pochi giorni fa c’è stato un lutto nel mondo della danza e volevo mandare questo filmato, penso che sia giusto che ci siano tutti i ballerini” ha spiegato la conduttrice.

La clip ha alternato immagini della partecipazione di Garofalo alla nona edizione di Amici, quella vinta da Emma Marrone, a scene tratte dalla stagione in corso: anche quest’anno, infatti, il coreografo era tornato nel programma per tenere delle lezioni speciali ai concorrenti della classe di danza.

Il video si è concluso con un “ciao Marco”, un lungo applauso e una standing ovation dello studio. Palpabile la commozione dei ballerini, che hanno assistito all’omaggio al centro del palco. Su tutti, la più emozionata è parsa Giulia Pauselli, ballerina della decima edizione di Amici di Maria De Filippi che ha avuto modo di lavorare con Marco Garofalo sia all’interno del talent show da concorrente sia da professionista una volta intrapresa la sua carriera nel corpo di ballo di diversi programmi tv, ad esempio nelle più recenti edizioni di Ciao Darwin su Canale5.

La Pauselli aveva già espresso il suo cordoglio subito dopo la morte del maestro con due diversi messaggi sui social, in cui ha sottolineato come il carattere difficile di Garofalo sia stato anche fonte di solitudine per l’artista: “Sei stato uno dei primi a credere in me,con il tuo caratteraccio ti facevi comunque volere bene da tutti… Ci siamo scontrati spesso ma so che comunque per me provavi affetto,ci siamo sempre stati l’uno per l’altro. Un leone burbero ma fragile,con i suoi modi vivaci… oggi se n’è andato una grande amico,un grande artista,un grande uomo (…) Felice di non averti abbandonato come hanno fatto in tanti… Nonostante le discussioni che abbiamo avuto mi sono sempre sentita in dovere per grande senso di gratitudine nei tuoi confronti per quello che hai fatto per me di restarti accanto (a modo mio ovviamente)“.

Negli ultimi giorni Luca Tommassini, che in questa stagione ha assunto il ruolo di direttore artistico del talent show di Canale 5, ha ricordato di aver rivisto Marco Garofalo appena qualche settimana fa, a distanza di tanti anni, e di averlo trovato combattivo e felice di lavorare ancora nonostante stesse affrontando una lunga battaglia con la malattia.