Bruno Barbieri e 4 Hotel fanno tappa a Napoli: location e anticipazioni del 24 aprile

Nuovo appuntamento con Bruno Barbieri e 4 Hotel che fanno tappa a Napoli per la puntata di oggi, 24 aprile. L’appuntamento si rinnova ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno e anche questa sera sarà lo stesso con 4 Hotel pronti a darsi battaglia al cospetto di Bruno Barbieri che li esaminerà in tutte le loro sfaccettature per riuscire a trovare il migliore della città.

Quale sarà l’albergo più bello della città? La Ciliegina LifeStyle Hotel, il Boutique Hotel Relais sul mare, Santa Chiara boutique hotel e il Neapolitan Trips sono le strutture che si sfideranno questa sera in tv dopo il successo delle puntate che si sono svolte in Trentino, Lombardia, Toscana e Piemonte.

Bruno Barbieri porta al Sud il suo 4 Hotel per condurre una gara tra quattro albergatori locali pronti a sfidarsi su conto, struttura, servizi e le atmosfere ricercate ma sempre tenendo d’occhio il fatto che si tratta di strutture presenti nella stessa fascia di prezzo o della stessa categoria.

Fatto il check-in, per ciascun hotel lo chef sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e l’ospitalità mettendo alla prova ciascun albergatore. Solo il giorno dopo, a colazione, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro usando dei voti da 0 a 10 per 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo. Ma quali saranno le strutture pronte a scontrarsi?

Il Ciliegina si trova in centro a Napoli, con affaccio su Piazza Municipio, non lontano dal Lungomare, con arredamento interno classico e realizzata a mano dal maestro Frungillo. Disponibile anche la jacuzzi. Il Neapolitan Trips offre tre tipi di soggiorno: Hotel (3 stelle ma con servizi da 4 stelle), B&B e Ostello, tutti possono condividere le aree comuni ma non le stanze. Il Relais è un piccolo boutique hotel, si compone di sole 6 camere e sala colazioni, è stato aperto nel 2011 e si trova in un bellissimo palazzo progettato da Coppedè. Infine, c’è il Santa Chiara Boutique Hotel che si trova in una dimora storica a Spaccanapoli con sette suite sono pensate per offrire un soggiorno intimo e rilassante.

Saranno, come sempre, i voti di Bruno Barbieri a confermare o rivoluzionare la classifica finale e il vincitore della puntata.