Raimondo Cataldo ai Knock Out di The Voice lancia l’asta del microfono ma convince il “killer Al Bano” (video)

Nel secondo quartetto che si è esibito per il team di Al Bano, a spuntarla è stato Raimondo Cataldo ai Knock Out di The Voice 2018, in onda su Rai2 il 26 aprile.

Al Bano ha chiesto a tutti i suoi concorrenti di giocare bene la carta dell’adrenalina nelle esibizioni sul palco: “Questo momento rappresenta per loro un passo verso il futuro: a me sta il peso della scelta” ha commentato il cantautore durante la preparazione dei brani.

Ad Angela Semeraro, già volto noto al pubblico di Amici di Maria De Filippi per la sua partecipazione al talent di Canale5, è stata assegnata la canzone di Sia, Bird Set Free, allo scopo di mettere in risalto la sua energia e vocalità. A lei è toccato aprire il secondo Knock Out del team di Al Bano, ricevendo un caloroso applauso dal pubblico in studio.

Secondo ad esibirsi Raimondo Cataldo, scelto subito alla Blind Audition da Al Bano senza alcuna esitazione: il coach gli ha affidato un brano non facile, un classico senza tempo come It’s a Man’s Man’s Man’s World di James Brown, confidando nelle sue capacità di interprete dal timbro originale e caldo. La sua performance è parsa quella che più ha impressionato Al Bano durante la sfida a quattro.

Per Simona Marcelli, che secondo Al Bano ha il physique du rôle della popstar, la scelta è caduta su un brano delle Little Mix dalla forte carica femminile come Power. Infine, Stefania Calandra, con la sua carica blues, si è ritrovata a cantare un pezzo di Ivan Graziani, Monna Lisa.

Francesco Renga si è congratulato col team Al Bano per la preponderanza delle quote rosa, ma ha poi definito le loro esibizioni “più un’ostentazione di muscoli che di talenti veri e propri: ho un’idiosincrasia per chi strAvolge le melodie delle canzoni, cerco di essere sempre molto rispettoso“. Stefania è colei che ha conquistato più di tutti gli altri coach, ottenendo i complimenti di Cristina Scabbia e J-Ax. La rocker dei Lacuna Coil non ha però apprezzato il gesto di Cataldo di lanciare a terra l’asta del microfono all’inizio della sua performance: “Non l’ho trovato adatto ad una canzone elegante, è vero che canti “un mondo di uomini”, ma l’ho trovato aggressivo, quasi un gesto antifemminile“. La polemica non ha però influenzato Al Bano, che nonostante la difficoltà di passare da allenatore a selezionatore (“da coach a killer“, ipse dixit), ha scelto di portare ai Live Show proprio Raimondo.