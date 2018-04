Al via le riprese dei nuovi episodi di Montalbano, l’annuncio di Luca Zingaretti sul set in Friuli (foto)

Le riprese dei nuovi episodi di Montalbano sono ufficialmente iniziate. Il commissario più amato della televisione è approdato in Friuli-Venezia Giulia, regione del Nord Italia dove verranno girate le prime scene. A darne la conferma è Luca Zingaretti, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto (con quello che appare un nuovo look?), annunciando di essere sul set pronto per il primo ciak.

I nuovi episodi di Montalbano arriveranno solo nel 2019, probabilmente all’inizio dell’anno.In particolare, Cividale e Venzone sono le due città scelte per le riprese de “L’altro capo del filo”, la puntata componente la tredicesima stagione della fiction, tratta dall’omonimo romanzo scritto da Andrea Camilleri e pubblicato da Sellerio nel 2016. Secondo la trama del libro, le indagini del commissario si svolgono a Vigata, dove sta per consumarsi una tragedia del mare. Tuttavia, le sue attenzioni sono concentrate altrove quando la sarta Elena viene ritrovata senza vita, apparentemente trucidata a colpi di forbici. Al momento non si hanno informazioni a sufficienza per capire se la trasposizione televisiva seguirà o meno la sinossi del romanzo.

In occasione delle riprese dei nuovi episodi, nelle scorse settimane sono stati aperti i casting nelle città di Modica e Ragusa, con la produzione in cerca di comparse. Probabilmente dopo il set in Friuli, la produzione de Il Commissario Montalbano tornerà in Sicilia per ultimare le riprese. Nelle prossimi settimane, si attendono fan e turisti a caccia di Luca Zingaretti nelle location storiche della fiction, quali Ragusa, Modica, Scicli e Punta Secca, dove appunto si erge la famosa “casa di Montalbano”.

La fiction di Rai1 ha sempre registrato ascolti record, con picchi di 10-11 milioni di spettatori a puntata, anche durante le repliche. Un successo assicurato, pronto a replicarsi con la nuova stagione in produzione, e in arrivo nei primi mesi del 2019.