Audio, testo e traduzione di Défiler di Stromae, il singolo del ritorno dopo anni di silenzio

Défiler di Stromae segna il ritorno della rivelazione del pop d’autore europeo a cinque anni di distanza dall’ultima pubblicazione originale.

Paul Van Haver, in arte Stromae, si è allontanato dalla scena musicale per diverso tempo annunciando un periodo di pausa a dicembre 2016, a causa dei propri problemi di salute legati agli effetti collaterali del suo trattamento preventivo contro la malaria, che lo ha quasi portato al suicidio.

Eppure Stromae, che con l’album Racine Carrée nel 2014 conquistò il primo posto in classifica in mezza Europa e anche in Italia, ha sempre ribadito il desiderio di tornare a fare musica, pur recuperando una dimensione più intima che gli era venuta a mancare con la fama internazionale: “Ho voglia di scrivere, di comporre, ma restando un po’ più nell’ombra. Continuerò a fare per gli altri quello che finora ho fatto per me e ho intenzione di farlo per qualche anno“.

Dopo aver scritto e composto per altri, ora Stromae è tornato a cantare con nuovo brano della durata di ben nove minuti, scritto con suo fratello Luc Junior Tam e presentato alla prima sfilata di moda del suo marchio Mosaert, in collaborazione con Le Bon Marché, a Parigi. Intervistato da Grazia, l’artista si è detto entusiasta del ritorno in musica attraverso questa nuova attività legata alla moda: “Lavorando per la sfilata, ho scritto e composto nuove canzoni e questo mi rende felice (…) avevo bisogno di lavorare per altri artisti e ora rifare musica per me mi fa sentire bene“.

Il brano, utilizzando la metafora della sfilata, è dedicato alla riflessione sulla vita, sul tempo che scorre e sull’era digitale che ha stravolto le relazioni sociali. Ecco audio, testo e traduzione di Défiler di Stromae.

Elle défile

On voit nos vies défiler

Sur le fil

On voit les années filer

On essaye de filer droit

Et on n’peut pas rembobiner

Tout ces nœuds dans nos vies

Si on pouvait les dénouer

Alors dites-moi comment ça marche

Dites-moi comment ça marche

Dites-moi comment ça marche

Dites-moi comment ça marche

De toute façon, on marche dans les rangs

En groupe ou pas, on marche seul

Qu’on l’veuille ou pas on a une valeur marchande, du plus jeune âge au linceul

Marche ou crève mais marche droit, marche à l’envers ou ne marche pas

Et le business, ça marche

La santé, la famille et le reste, ça marche

Dites-moi comment ça marche

Dites-moi comment ça marche

Je l’sais qu’ce n’est pas toujours comme on le veut

Pas toujours comme on l’souhaite, mais je voudrais de vieux jours heureux

Dites-moi comment ça marche

Je me demande après toutes ces années, encore et encore

Je l’sais bien là où je ne vais pas, mais pas encore là où j’vais aller

J’me doute bien qu’si j’me laisse aller, ça me ferait pas tort

Je ferais bien de franchir le pas, en tout cas j’aurais tort de ne pas essayer

Si j’voulais j’pourrais même m’arrêter, faire machine arrière

D’ailleurs pourquoi les barrières, devraient être toujours dépassées

Pourquoi j’ai peur d’être dépassé, par qui et par quoi

Je ne sais pas mais c’que je sais, c’est que si j’ai peur c’est que j’suis pas l’dernier

Comme si y’avait qu’une arrivée, qu’un seul endroit

Qu’une seule route où on devrait aller, ça m’étonnerait

Tout ce que j’sais c’est qu’je sais pas, j’y vais pas à pas

Ouais pas à pas, ouais pas à pas

J’y vais pas à pas (pas à pas, pas à pas, pas à pas)

J’y vais pas à pas

Tout ce que j’sais c’est qu’je sais pas

J’y vais pas à pas (pas à pas, pas à pas, pas à pas)

La tête dans son téléphone

Sans écouteurs, on la croirait folle

Sans Google, on la croirait conne

Et sans filtres, on la croirait bonne

C’est trop facile de juger, c’est trop facile de juger

Si son but dans la vie c’est de ressembler à Gigi

Mais sans chirurgie c’est plus Gégé que Gigi

Si l’école nous apprenait à faire des beaux selfies

Pour mieux démarrer dans la vie, pour mieux démarrer dans la vie

Sans savoir où on va, où on est

Sans même savoir où on finirait, sans savoir où on est

Sans savoir où on est, où on va

Sans même savoir où ça finira

La tête dans son téléphone

Sans écouteurs, on la croirait folle

Sans Google, on la croirait conne

Et sans filtres, on la croirait bonne

C’qui compte c’est c’qu’on a dans l’cœur, et c’qu’y a sur le compte

L’argent ne fait pas le bonheur non, y sert à fabriquer des bombes

Être belle quand on a de l’argent (on a de l’argent), c’est plus facile nan

L’argent pourrit les gens et il les rend beau en même temps, c’est fascinant

On n’est pas tous égaux face à la beauté, c’est si facile d’être haut quand on les voit défiler

Petit, avant d’apprendre un métier

Faut d’abord apprendre à retoucher la photo d’un CV

La tête dans son téléphone

Sans écouteurs, on la croirait folle

Sans Google, on la croirait conne

Et sans filtres, on la croirait bonne

Lei scorre

Vediamo le nostre vite che scorrono

Sul filo

Si vedono gli anni passare

Si prova ad andare avanti

E non si può tornare in dietro

tutti i nodi della nostra vita

Se riuscissimo a svelarli

Allora dimmi come funziona

Dimmi come funziona

Dimmi come funziona

Dimmi come funziona

Comunque, camminiamo nei ranghi

In un gruppo o no, camminiamo da soli

Che lo vogliamo o no abbiamo è una marcia, dalla giovinezza all’età adulta

Cammina o muori ma cammina dritto, cammina sottosopra o non farlo

E gli affari, funzionano

Salute, famiglia e tutto il resto, funzionano

Dimmi come funziona

Dimmi come funziona

So che non è sempre il modo in cui lo vogliamo

Non sempre come vorremmo, ma vorrei i bei vecchi tempi

dimmi come funziona

Mi chiedo dopo tutti questi anni, ancora e ancora

so bene dove non sto andando, ma non ancora dove vorrei andare

dubito che se mi lascio andare, questo non mi farebbe male

è meglio che fare il grande passo, perlomeno avrei sbagliato a non provare

Se volessi potrei comunque fermarmi, fare marcia indietro

in modo che le barriere devono essere sempre superate

per questo che hanno paura di essere sopraffatti, da chi e da cosa?

Non lo so, ma quello che so è che se ho paura è perché non sono l’ultimo

come se ci fosse un solo arrivo, solo un posto

solo una strada dove dovremmo andare, sono io

Tutto quello che so è che non lo so, sto andando passo dopo passo

Sì, passo dopo passo, sì passo dopo passo

Sto andando passo dopo passo (passo dopo passo, passo dopo passo, passo dopo passo)

Vado passo dopo passo

Tutto quello che so è che non so

che sto andando passo dopo passo (passo dopo passo, passo dopo passo, passo dopo passo)

Il testa nel suo telefono

Senza cuffie, sarebbe pazzesco

Senza Google, sarebbe

E senza filtri, sarebbe bello

È troppo facile da giudicare, è troppo facile da giudicare

Se il suo obiettivo nella vita è assomigliare a Gigi

Ma senza chirurgia è più Gege che Gigi

Se la scuola ci ha insegnato a fare bellissimi selfie

Per iniziare meglio nella vita, per iniziare meglio nella vita

Senza sapere dove stai andando, dove sei

Senza nemmeno sapere dove finirai

Senza sapere dove ti trovi, dove stai andando

Senza nemmeno sapere dove finirà La tua

testa nel tuo telefono

Senza auricolari, crediamo che sia pazzesco

Senza Google, crediamo che sia

E senza filtri, lo riteniamo positivo

Ciò che conta è cosa c’è nel tuo cuore, e questo è ciò che conta.

Il denaro non è buono no, è usato per fabbricare bombe

Essere bellissimo quando hai soldi (hai soldi), è più facile che non esserlo

I soldi rovinano le persone e le rendono belle allo stesso tempo, è affascinante

Non siamo tutti uguali di fronte alla bellezza è così facile da essere grande quando la vediamo scorrere

Piccolo, prima di imparare un mestiere

prima deve imparare a ritoccare una foto di un CV

La testa nel suo telefono

senza cuffie, la crederei pazza

senza Google, sarebbe una cagna

E senza filtri, sarebbe buona