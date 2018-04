In Bengala di Lorenzo Fragola la voglia di mettersi in gioco e sfidare i propri limiti (video)

In Bengala di Lorenzo Fragola sono custoditi due anni di lavoro intenso in studio di registrazione, sui 10 brani inediti che raccontano il percorso di crescita compiuto dall’artista.

A 23 anni e un giorno, Lorenzo Fragola rilascia Bengala, il nuovo progetto discografico che segue il successo di Zero Gravity.

Lorenzo racconta di essersi messo in gioco come autore e come musicista. Bengala è un “progetto nato dalla voglia di scoprirsi e rapportarsi con i propri limiti e con le proprie fragilità”, spiega. Nel lungo ed intenso percorso di crescita artistica e personale, Lorenzo Fragola ha dovuto fare i conti con se stesso e con la sua duplice figura: da un lato c’era il Lorenzo Fragola ragazzo, dall’altro il Lorenzo Fragola artista. Ad un certo punto, le due figure non si sono più ritrovate all’interno della stessa persona, Fragola viveva un conflitto interiore.

In Bengala di Lorenzo Fragola c’è la “voglia di raccontare questo percorso, con le varie fasi, tanti giri e tanti viaggi sia interiori che fisici”. Lorenzo aveva la necessità di raccontare una crescita anagrafica – ha compiuto ieri 23 anni – ma anche dal punto di vista artistico – evidente è il cambiamento rispetto ai primi brani da lui scritti.

Battaglia Navale è il primo brano realizzato per questo progetto con un sound decisamente diverso, in anticipo rispetto a tanti suoni che oggi sono una realtà. Per la prima volta Lorenzo si è messo anche a produrre, “è stata una bella esperienza”, commenta, nello spiegare che nel disco c’è un mondo completamente diverso rispetto al passato.

Bengala è “un’idea nuova, c’è tanto di me”. Il titolo dell’album prende il nome dal brano omonimo, l’ultimo composto – in ordine di tempo – per l’album. “Per me questo titolo rimanda al razzo di segnalazione, di soccorso in mare, quando una nave si perde e deve segnalare la sua posizione”, spiega Fragola che ha voluto sottolineare l’esigenza e la volontà di “mettermi in moto per cercare la mia strada, la mia direzione” con l’intenzione unica di “far arrivare il percorso che ho fatto”.

Lorenzo Fragola aggiunge:

“Bengala rappresenta quello che effettivamente è stato il percorso, la mia crescita, anche lasciando emergere quelli che sono le paure, i limiti, le fragilità di un ragazzo della mia età che si affronta per la prima volta.

Forse è la prima volta che mi prendo così tanto tempo per fare un album, gli altri sono stati fatti sempre un po’ con la fretta di fare arrivare qualcosa alle persone, anche legate al contesto televisivo, mentre questa è la prima volta in cui avevo la necessità di raccontare qualcosa e ci tenevo a farlo per esorcizzare tante cose, un po’ sperando che alla fine dell’ascolto di tutto l’album possa emergere il mio percorso per quello che effettivamente è stato”. GUARDA IL VIDEO

INSTORE TOUR

Venerdì 27/04 MILANO Mondadori Megastore piazza Duomo, ore 17:30

Sabato 28/04 ORIO AL SERIO (BG) C.C. Oriocenter, ore 17:30

Domenica 29/04 BELPASSO (CT) C.C. Etnapolis, ore 17:30

Lunedì 30/04 PALERMO La Feltrinelli via Cavour, ore 16:00

Mercoledì 02/05 ROMA La Feltrinelli via Appia Nuova, ore 16:00

Giovedì 03/05 FIRENZE La Feltrinelli Red piazza della Repubblica, ore 16:00

Venerdì 04/05 BOLOGNA Mondadori Megastore via D’Azeglio, ore 17:00

Sabato 05/05 FORLÌ C.C. Punta di Ferro, ore 17:00

Domenica 06/05 PIACENZA C.C. Gotico, ore 17:30

Martedì 08/05 BARI La Feltrinelli c/o C.C. Mongolfiera, ore 16:00

Mercoledì 09/05 FOGGIA C.C. Mongolfiera via degli Aviatori, ore 17:30

Giovedì 10/05 SALERNO La Feltrinelli corso Vittorio Emanuele, ore 16:00

Venerdì 11/05 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) C.C. Auchan Giugliano, ore 18:00

Sabato 12/05 SAN GIOVANNI TEATINO (CH) C.C. Centro D’Abruzzo, ore 17:30

Domenica 13/05 ASCOLI PICENO C.C. Al Battente, ore 17:30

Lunedì 14/05 PERUGIA La Feltrinelli corso Vannucci, ore 16:00

Mercoledì 16/05 GENOVA Mondadori Bookstore via XX Settembre, ore 17:00

Giovedì 17/05 TORINO C.C. Parco Dora, ore 17:30

Venerdì 18/05 BUSSOLENGO (VR) Mediaworld c/o C.C. Auchan Porta dell’Adige, ore 17:30

Sabato 19/05 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Mediaworld c/o C.C. Il Grifone, ore 17:30

Domenica 20/05 VARESE Varese Dischi, ore 15:30

TRACKLIST BENGALA LEGGI IL TRACK BY TRACK!