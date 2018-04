Einar canta Piccola Anima di Ermal Meta nel 4° serale con i complimenti di Alessandra Amoroso (video)

Einar canta Piccola Anima di Ermal Meta ad Amici di Maria De Filippi: nel corso del quarto serale, il cantante della squadra blu riesce finalmente a presentare uno dei brani che prepara ormai da mesi.

Il brano originale è di Ermal Meta, componente della giuria esterna del serale di Amici di Maria De Filippi ma oggi assente a causa del concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Contenuto nell’album Vietato Morire, Piccola Anima è tra i brani della discografia di Ermal Meta più apprezzati dal pubblico e ad Amici di Maria De Filippi rivive nel quarto serale con un’interpretazione di Einar Ortiz. Il concorrente della squadra blu si è esibito durante la seconda fase, nella seconda prova contro Biondo ed Emma Muscat.

“Sono contento, è una bella canzone” sono le parole di Einar Ortiz a pochi secondi dalla chiusura del televoto. Alessandra Amoroso vuole spendere qualche parola a favore del cantante del team blu: “Mi hanno colpito tutti, sono tutti brani ma gli occhi suoi hanno qualcosa di magico”.

La cantante salentina ha dato ad Einar Ortiz dei consigli sull’esibizione nel corso della settimana, quando si sono incontrati per le prime prove sulla corale di squadra. Sono entrambi molto emotivi e per lei oggi Einar è stato “meraviglioso”.

Einar Ortiz perde al televoto con la coppia composta da Emma Muscat e Biondo.

TESTO Piccola Anima

Piccola anima

Che fuggi come se

Fossi un passero

Spaventato a morte

Qualcuno è qui per te

Se guardi bene ce l’hai di fronte

Fugge anche lui per non dover scappare

Se guardi bene ti sto di fronte

Se parli piano, ti sento forte

Quello che voglio io da te

Non sarà facile spiegare

Non so nemmeno dove e perché hai perso le parole

Ma se tu vai via, porti i miei occhi con te

Piccola anima

La luce dei lampioni ti accompagna a casa

Innamorata e sola

Quell’uomo infame non ti ha mai capita

Sai che a respirare non si fa fatica

È l’amore che ti tiene in vita

Quello che voglio io da te

Non sarà facile spiegare

Non so nemmeno dove e perché hai perso le parole

Ma se tu vai via, porti i miei occhi con te

Camminare fa passare ogni tristezza

Ti va di passeggiare insieme?

Meriti del mondo ogni sua bellezza

Dicono che non c’è niente di più fragile di una promessa

Ed io non te ne farò nemmeno una

Quello che voglio io da te

Non lo so spiegare

Ma se tu vai via, porti i miei sogni con te

Piccola anima

Tu non sei per niente piccola