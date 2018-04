Shadow of the Tomb Raider avrà un Season Pass, dettagli sulle edizioni

La nuova avventura di Lara Croft è stata finalmente svelata: ieri, 27 aprile, Square Enix ha presentato ufficialmente Shadow of the Tomb Raider. Come è abbastanza nelle corde per un titolo Square Enix, il gioco riceverà anche dei DLC post lancio, che potranno essere acquistati in un pacchetto unico grazie al Season Pass. Per assicurarvi l’acquisto di questi contenuti, che verranno rilasciati ovviamente dopo l’uscita del gioco, potreste anche propendere per le varie edizioni speciali del gioco.

La Digital Deluxe Edition verrà lanciata insieme al gioco base, con l’OST e il pacchetto di armi e equipaggiamenti, Skills Booster Pack e 48 ore di accesso anticipato al gioco. Nell’edizione fisica chiamata Croft Edition, invece, oltre alla possibilità di giocare con due giorni di anticipo, al download della colonna sonora e al pacchetto armi, permetterà anche di acquistare anticipatamente il Season Pass: quest’ultimo garantirà 7 armi, abilità, abiti e tombe sfida per giocatore singolo nel corso dei 7 mesi successivi. Infine, la Ultimate Edition includerà il gioco, l’OST e il pacchetto di armi, il pass stagionale e una Statua di Lara, la sua torcia elettrica e un apribottiglie a forma di piccozza.

Solo con la versione Digital Deluxe, i proprietari di Steam riceveranno uno sfondo, mentre ai possessori di PS4 verrà assegnato un tema dinamico e i giocatori su Xbox One avranno un nuovo Avatar. Tutte queste edizioni saranno disponibili insieme al gioco base a partire dal prossimo 14 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco vedrà la giovane e bella esploratrice sbarcare in Sud America mentre cerca di impedire la previsione Maya della fine del mondo.

Vi lasciamo alle immagini delle edizioni di Shadow of the Tomb Raider.