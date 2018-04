Scaletta di Ermal Meta al Forum di Assago (Milano), un abbraccio sold out tra grandi ospiti e promesse mantenute: video con Elisa, Moro e Giuseppe

Ieri sera a Milano l’attesissimo concerto di Ermal Meta al Forum di Assago, sold out da alcune settimane. Il cantautore di Fier si conferma per l’ennesima volta un artista di grande livello e un performer sorprendente.

Una scaletta lunga che ripercorre tutta la carriera e la sudata gavetta di Ermal Meta: dagli esordi con la Fame di Camilla, presente sul palco in occasione della grande festa al Forum di Assago alle hit di successo scritte per altri cantanti della musica italiana, dai brani del primo album da solista Umano sino all’inno Non mi avete fatto niente.

Si parte con Non abbiamo armi, title track del terzo progetto discografico, un perfetto inizio per scaldare i motori di una grande macchina: si rivela un palco maestoso, che visto da lontano assume la forme di una “E”, come Ermal, composto da tre passerelle di diverse dimensioni. Non solo una questione estetica, ma anche una necessità: durante il concerto di Ermal Meta, non si può stare fermi, si salta continuamente, si balla e si canta ed il cantante sente anch’egli il bisogno di correre e saltare sul palco, di abbracciare il suo pubblico come se non l’avesse mai fatto.

Ben 28 brani e tanti ospiti a sorpresa sul palco: per coronare la bellissima serata in musica, Ermal Meta ha chiamato sul palco con sé amici e colleghi della musica, a partire dallo straordinario Antonello Venditti, introdotto con la canzone Caro Antonello, una lettera dedicata all’artista contenuta nell’album Non abbiamo armi. A sorpresa, Antonello Venditti si intrattiene sul palco per esibirsi insieme ad Ermal nell’eterna Che fantastica storia è la vita, per un momento magico che difficilmente si potrà dimenticare.

“La vita è davvero fantastica. Tre anni fa io passavo il tempo chiuso nella mia cameretta. Non speravo, né sognavo ciò che è successo. Oggi invece sono qui“.

Per eseguire Voodoo Love, un altro grande ospite sul palco con Ermal Meta: Jarabe De Palo, per il duetto contenuto nella riedizione del disco Vietato Morire, pubblicato lo scorso autunno. Ma a sorprendere di più, è stato Giuseppe, il bambino di 8 anni fortemente voluto sul palco dal cantautore, dopo aver visto in rete un video in cui suonava e cantava Non mi avete fatto niente (qui la storia completa).

Giuseppe viene accolto sul palco con un boato strepitoso dal parte del pubblico ed introdotto da un Ermal Meta visibilmente emozionato, che lascia cantare al piccolo musicista la canzone vincitrice del Festival di Sanremo. Un momento particolarmente commovente, che può solo essere applaudito: Ermal Meta ha mantenuto la sua bellissima promessa, di portare sul palco la voce di un bambino di otto anni per cantare il grido di rivalsa alla paura.

“Lui si chiama Giuseppe, ha 8 anni e ha le pal*e di stare qui con la chitarra in mano davanti a 10.000 persone. Questo si chiama coraggio! Il suo video in cui suonava Non mi avete fatto niente mi ha devastato“.

Dopo l’esibizione con Giuseppe, Ermal Meta offre un bis di Non mi avete fatto niente, questa volta con Fabrizio Moro: si tratta della prima esibizione dal vivo insieme della canzone vincitrice del Festival di Sanremo, per una performance di forte empatia che scatena il pubblico.

Per Piccola anima, ultimo singolo del progetto Vietato Morire, immancabile sul palco Elisa, con cui Ermal Meta ha inciso la canzone: ieri sera al Forum di Assago, Ermal Meta ha ricambiato l’ospitalità che la cantante gli diede lo scorso autunno durante il suo concerto all’Arena di Verona.

“Sapevo che sarebbe stato meraviglioso, ma non credevo così tanto. Mi avete messo i brividi. Io senza di voi non sarei un caz*o”, conclude Ermal Meta al Forum di Assago, in un concerto che ha lasciato davvero i brividi, se solo si pensa alla gavetta straordinaria del cantautore, che sabato 28 aprile ha meritato (e conquistato) tutto il calore possibile del palazzetto milanese.

Da due anni a questa parte, Ermal Meta continua a stupire e non si ferma: se l’anno scorso ha rappresentato la svolta e la rivelazione musicale del Festival di Sanremo con Vietato Morire, quest’anno è una conferma del panorama musicale italiano.

Live dopo live, la crescita artistica del cantante è evidente e non smette si sorprendere: padrone assoluto del palcoscenico, Ermal è un performer di altissimo livello, sa intrattenere il pubblico e condurre uno spettacolo senza essere impostato o estremamente vincolato a copioni o gobbi. È, molto semplicemente, sé stesso, ed è questo uno dei fattori più apprezzati dai tenaci Lupi di Ermal.

I prossimi appuntamenti di Ermal lo vedono impegnato al concertone del Primo Maggio a Roma, per poi partire con Fabrizio Moro alla conquista dell’Eurovision Song Contest di Lisbona, dove rappresenteranno l’Italia e si esibiranno con Non mi avete fatto niente: se le premesse sono quelle di ieri sera, l’Italia quest’anno potrebbe davvero fare la differenza!

SCALETTA del concerto di Ermal Meta al Forum di Assago:

Non abbiamo armi

Gravita con me

Ragazza paradiso

Le luci di Roma

Caro Antonello

Che fantastica storia è la vita (con Antonello Venditti)

Il vento della vita

Amore alcolico

9 primavere

Voodoo Love (con Jarabe De Palo)

Volevo dirti

Molto bene molto male

Vietato morire

Storia di una favola (con La Fame di Camilla)

Niente che ti assomigli (con La Fame di Camilla)

Come il sole a mezzanotte (con La Fame di Camilla)

Piccole cose (con La Fame di Camilla)

Non mi avete fatto niente (con Giuseppe)

Non mi avete fatto niente (con Fabrizio Moro)

Quello che ci resta

Dall’alba al tramonto

Io mi innamoro ancora

Piccola anima (con Elisa)

Mi salvi chi può

New York

Odio le favole

Straordinario

A parte te

Schegge

« non aver paura di non tornare a casa perché la nostra casa è dove siamo insieme » #ErmalMetaLiveAlForum pic.twitter.com/QdvD6qjvgq — ERMAL TODAY🐺💛 (@lovemeloueh_) April 29, 2018