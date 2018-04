Foto e video di Max, Nek e Renga all’Arena di Verona, un viaggio nel tempo attraverso la musica

Max, Nek e Renga all’Arena di Verona chiudono la prima parte del fortunato tour nella prestigiosa cornice veronese!

Sabato 28 aprile all’Arena di Verona, il magico show di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga: il trio della musica italiana ha chiuso il tour di grande successo nella storica location di Verona.

Una scaletta composta da quasi 40 canzoni, brani evergreen che hanno fatto la storia della musica italiana e segnato la carriera dei tre artisti, oltre che generazioni su generazioni: sotto uno stesso palco, famiglie, ragazzi e ragazze di tutte le età e naturalmente tantissimi adulti, per uno spettacolo in grado di coinvolgere grandi e più piccoli.

Il concerto di Max, Nek e Renga all’Arena di Verona si è aperto con il successo Duri da battere, brano che ha dato inizio al fortunato progetto che riunito i tre cantanti. Dalla storica Gli anni a Sei Fantastica, da Il mio giorno più bello nel mondo e Se telefonando, Max Pezzali, Nek e Francesco Renga offrono uno spettacolo che è un viaggio nel tempo e nella musica.

Le tracce proposte in tour da Max, Nek e Renga sono contenute in Max Nek Renga, il Disco, progetto discografico pubblicato lo scorso marzo, disponibile in tutti i negozi di dischi e digital store.

I concerti di Max, Nek e Renga proseguono durante l’estate con un nuovo tour in tutta Italia e nei principali festival estivi, da Barolo al Lucca Summer Festival. Tutte le date ed i biglietti per i concerti estivi di Max, Nek e Francesco Renga sono disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abilitati.

LA SCALETTA DEL CONCERTO DI MAX, NEK E RENGA ALL’ARENA DI VERONA:

Duri da Battere

Cambio direzione

Se io non avessi te

Gli anni

Meravigliosa

Unici

Nessun rimpianto

A un isolato da te

La vita con te

Sei solo tu

Sei grande

Il mio giorno più bello nel mondo

Se telefonando

Guardami amore

Hanno ucciso l’uomo ragno

Era una vita che ti stavo aspettando Medley acustico:

Raccontami

Dimmi cos’è

Una canzone d’amore

Ci sarai

ci sei tu

Eccoti Angelo

La tua bellezza

L’universo tranne noi

Sei un mito

La regola dell’amico – Disco inferno

Almeno stavolta

Se una regola c’è

Lascia che io sia

Sempre noi Laura non c’è

Vivendo adesso

Come mai

Fatti avanti amore

Nuova luce

Nord sud ovest est – Tieni il tempo

A post shared by Paola Gatto (@paola_04_05) on Apr 29, 2018 at 12:08am PDT