Le Destiny’s Child con Beyoncé e Jay-Z nei concerti dell’On The Run Tour 2 dopo la reunion al Coachella?

Ci saranno anche le Destiny’s Child con Beyoncé e Jay-Z nei concerti dell’On The Run Tour 2 in giro per il mondo? L’ipotesi si fa sempre più strada dopo la reunion del trio al Coachella Festival 2018 e i rumors lanciati dal The Sun.

Secondo la testata britannica, Kelly Rowland e Michelle Williams dovrebbero unirsi a Beyoncé e Jay-Z nel loro nuovo tour, seguito ideale di quell’On The Run che nel 2014 ha segnato incassi record.

Il tour inizierà a giugno proprio con uno spettacolo nel Regno Unito: le Destiny’s Child sarebbero tra le guest star dei Carter per uno scopo particolare, ovvero celebrare in modo decisamente speciale, con un ritorno sul palco in grande stile, il ventesimo anniversario del gruppo, che ha pubblicato il suo primo album nel 1998.

La partecipazione della Rowland e della Williams ai concerti di Beyoncé e Jay-Z sarebbero limitate a pochi eventi, visti gli impegni professionali e familiari delle due colleghe di Queen Bey. Il condizionale è d’obbligo visto che non c’è alcuna conferma ufficiale in merito.

Come tutto ciò che riguarda le esibizioni di Beyoncé, anche la preparazione del nuovo tour congiunto col marito è avvolta nel mistero: la scaletta, così come le eventuali partecipazioni speciali, non saranno note finché lo spettacolo non debutterà a giugno, ma stando al Sun la reunion delle Destiny’s Child vista nei due concerti del Coachella questo mese sarebbe destinata a ripetersi molto presto per un nuovo revival della loro carriera, come ha asserito una fonte intercettata dal giornale britannico.

Beyoncé ha lavorato instancabilmente alla sua esibizione al Coachella, ma il punto forte è stato il suo medley con Kelly e Michelle. È stato davvero un piacere lavorare insieme di nuovo dopo tutto questo tempo e Beyoncé è entusiasta che facciano parte dell’On The Run II.

L’On The Run Tour 2 sarà in scena anche in Italia con due date a Milano e Roma, a San Siro il 6 luglio e allo Stadio Olimpico l’8 luglio (biglietti in prevendita su TicketOne).