Uscita Fortnite Stagione 4 oggi 1 maggio: orario down, problemi, prezzo e novità

Fortnite sta per ricevere l’aggiornamento che darà il via ufficiale alla Stagione 4. Lo si comprende dall’ultimo tweet sull’account ufficiale del gioco. Dice “preparatevi all’impatto” e allude ovviamente alla caduta imminente della cometa nel mondo di gioco. Quella cometa che da settimana si vede nei cieli di Fortnite, tra uno scontro e l’altro. Sono giorni che stanno cadendo meteoriti, ora questa misteriosa immagine. Un fascio di luce, probabilmente la cometa caduta e quattro personaggi che si stagliano sopra un cratere: chi sono? Lo sapremo tra poche ore, ma diteci nei commenti la vostra opinione nei commenti (se l’avete capito o avete altri indizi). Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla quarta stagione di Fortnite.

A che ora uscirà la Stagione 4? Ci sarà un down ai server?

La risposta è sì, ci saranno problemi tra poche ora. Parliamo di down ai server, quindi non si potrà giocare a Fortnite mentre si scaricherà l’aggiornamento. Epic Games ha comunicato sul forum ufficiale che il down inizierà alle 10:00 di oggi 1 maggio, come al solito non si conosce un orario di fine. Di sicuro però a metà mattinata usciranno le note dell’aggiornamento, quindi vi sapremo dire di più su tutte le novità aggiunte.

Che prezzo avrà il Battle Pass?

Come tutti i giocatori ben sanno ogni Stagione arriva un diverso Battle Pass. Si tratta di u pacchetto a pagamento un pacchetto a pagamento che offre ai giocatori l’accesso a sfide settimanali e decine di premi cosmetici per completarli, come skin e molto altro. Non c’è ancora un prezzo sicuro, ma preparate almeno 950 V-Bucks (circa 10 euro). Tutto potrebbe cambiare, sia chiaro, ma lo reputiamo difficile.

Quali saranno le novità tra armi, mappe e personaggi?

Tutti pensano, date le immagini che Epic ha diffuso, che questa quarta stagione sarà a tema supereroi. Per quanto riguarda le mappe ci aspettiamo un’aggiornamento dalla caduta della cometa, quanto importante non lo sappiamo ancora. Di sicuro arriveranno nuove armi anche se noi preferiremmo una riveduta a quelle attuali.

AGGIORNAMENTO ORE 8:47: i giocatori stanno già ricevendo i primi messaggi di allerta. Avvisano che presto i server di Fortnite saranno offline, come si vede dall’immagine in basso. Ci sembra però di leggere una discrepanza: sul forum al cambio di fuso si leggeva che alle 10:00 ora italiana i server sarebbero entrati in down. Ma dalle nuove comunicazioni pare che il down ci sarà alle 9:00 per far partire la patch 4.0. Dobbiamo aspettarci la Stagione 4 di Fortnite un’ora prima oppure è la solita routine? Fateci sapere nei commenti il vostro stato attuale di connessione.

AGGIORNAMENTI IN ARRIVO: restate su questa pagina, la aggiorneremo con tutte le novità tra notizie, tweet e indiscrezioni sulla Stagione 4 di Fortnite. Rporteremo le note dell’aggiornamento quando disponibili, l’orario di fine down dei server, magari immagini e informazioni su prezzo finale del Battle Pass, mappa e armi.