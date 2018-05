Dinosauri nel futuro di Fortnite? Cosa hanno scoperto i giocatori

La Stagione 4 di Fortnite ha portato tantissimi cambiamenti. Dalla balestra scomparsa alla distruzione di Dusty Depot, ora conosciuta come Dusty Divot. Certo, la Stagione 5 è ancora lontana settimane o mesi, ma già i giocatori stanno trovando indizi su quello che potrebbe essere il tema centrale della prossima stagione. Forse.

Dinosauri in Fortnite

Mentre la Stagione 3 di Fortnite aveva lo spazio come tema centrale e la quarta è a tema supereroi, la quinta potrebbe avere i dinosauri come tema centrale. Almeno son queste le teorie che circolano, dato che i giocatori hanno trovato una gigantesca impronta di dinosauro a sud di Snobby Shores. In ogni caso altre aggiunte alla mappa fanno pensare che le impronte di dinosauro sono un fake e parte di una “produzione cinematografica in-game“.

Cosa significa? Che nel mondo di Fortnite si sta girando un film e nessuno sa il perché? Si pensa anche questo perché sono state intraviste sulla mappa anche diverse macchine da presa. Potrebbero suggerire che l’impronta di dinosauro potrebbe far parte di un set di un film. Questa rivelazione potrebbe cambiare anche la “faccia” della Stagione 4: non dedicata solo ai supereroi ma ai film blockbuster in generale.

Dopo tutto l’impronta di dinosauro potrebbe alludere anche al film di prossima uscita Jurassic World: Fallen Kingdom, mentre il contenuto a tema supereroistico alludere al famosissimo Avengers Infinity Wars uscito recentemente. Ma non è finita qui. Un altro indizio che fa capire che la Stagione 4 di Fortnite è a tema Hollywood e non solo supereroi è il fatto che i giocatori stanno trovando diversi green screen (classico schermo verde usato durante le riprese per far apparire quello che si vuole alle proprie spalle) sulla mappa.

Le risposte a queste domande le avremo solo durante le prossime settimane. Epic ha aggiunto diversi segreti in Fortnite con la Stagione 4, magari saranno trovati ulteriori indizi.