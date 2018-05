Tiromancino e Gianna Nannini a lavoro insieme, un duetto nel nuovo album della band?

Una foto scattata insieme e pubblicata il Primo Maggio ha stuzzicato la curiosità dei fan di Tiromancino e Gianna Nannini: che la band e la rocker senese stiano lavorando ad un duetto per il prossimo disco di Zampaglione e soci?

Lo scatto che ritrae insieme il leader dei Tiromancino e Gianna Nannini è apparso sul profilo Instagram del primo, in occasione della festa dei Lavoratori, mentre la Nannini era impegnata come headliner del tradizionale Concertone del Primo Maggio a Roma in piazza San Giovanni in Laterano.

“Un Primo Maggio creativo” ha commentato Zampaglione spiegando di essere impegnato a comporre con Gianna Nannini, che negli hashtag della didascalia alla foto definisce regina del rock.

Al commento di un utente che ha chiesto se il prossimo sarà dunque un disco di duetti per i Tiromancino, Zampaglione si è limitato a rispondere che il progetto sarà “na bomba”.

D’altronde di recente era stato ufficializzato anche l’imminente duetto con Alessandra Amoroso, che il cantautore ha definito “una delle voci più potenti e calde che ho mai sentito in vita mia“. Si tratta di due collaborazioni inedite per Zampaglione, che nella sua lunga carriera ha già duettato con tantissime voci femminili, da Elisa e Meg in Nessuna certezza nel 2002 fino all’ultimo duetto, quello con Giusy Ferreri in L’amore mi perseguita.

La prima novità sul fronte dei Tiromancino è attesa il prossimo 18 maggio, data che lo stesso Zampaglione ha svelato sui social come la prescelta per l’arrivo di nuova musica, presumibilmente il primo singolo dal prossimo album della band. L’ultimo disco in studio per i Tiromancino risale all’aprile del 2016, quando fu rilasciato Nel respiro del mondo, uno degli album più maturi e interessanti della band, seguito da diversi tour nei teatri e auditorium d’Italia.