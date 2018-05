L’arrivo di Ermal Meta e Fabrizio Moro all’Eurovision 2018: le prime prove con Non mi avete fatto niente (video)

L’arrivo di Ermal Meta e Fabrizio Moro all’Eurovision 2018 per le prime prove in vista della grande serata finale all’Altice Arena di Lisbona, in programma il 12 maggio.

Il duo di cantautori italiani rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest di Lisbona e porterà in tutte Europa il messaggio di pace e l’inno alla rivalsa di Non mi avete fatto niente, brano con cui si sono aggiudicati la vittoria al 68esimo Festival di Sanremo.

Partiti giovedì 3 maggio dall’Italia per Lisbona, Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno preso parte quest’oggi alle prime prove all’Altice Arena, dove sabato 12 maggio si esibiranno nella serata finale. La performance di Ermal Meta e Fabrizio Moro all’Eurovision 2018 si concentrerà sull’efficacia del testo e dell’importanza del suo significato, un inno contro la paura del terrorismo che negli ultimi anni ha devastato l’Europa e tutto il mondo.

In particolare, per la prima volta nella storia delle partecipazioni eurovisive, i due cantanti si esibiranno accompagnati da alcuni overlay in sovrimpressione: parti del testo tradotte in quindici lingue diverse scorreranno sugli schermi di tutti i televisori.

L’effetto è stato fortemente voluto da Ermal e Fabrizio che, piuttosto che optare per fuochi artificiali o coriandoli di vario genere, hanno scelto di puntare al cuore delle persone e permettere la comprensione del testo di Non mi avete fatto niente al pubblico all’estero.

Le lingue straniere coinvolte nell’overlay di Non mi avete fatto niente sono lo spagnolo, il francese, il russo, l’inglese, il portoghese, il turco, l’arabo, il greco, il tedesco, il serbo-croato, l’ebraico, l’islandese, il danese e l’albanese.

Quella all’Eurovision Song Contest di Lisbona sarà una performance differente rispetto a quella che abbiamo visto sul palco dell’Ariston: innanzitutto, la versione per l’Eurovision di Non mi avete fatto niente è stata leggermente modificata sul finale (qui i dettagli). Ancora, oltre alle parti del testo in diverse lingue, sullo schermo retrostante verrà proiettato il suggestivo videoclip ufficiale del singolo, realizzato da Michele Placido.

Un’esibizione semplice, ma che punta tutto sull’efficacia del testo e sulla capacità interpretativa dei due cantautori. Al momento, stando a quanto riportato dai canali ufficiali di Eurovision, la prima prova di Ermal Meta e Fabrizio Moro all’Eurovision 2018 ha riscontrato giudizi positivi da parte delle sale stampa, che hanno applaudito i nostri rappresentanti.

Di seguito, il video delle prove di Ermal Meta e Fabrizio Moro all’Eurovision 2018.