Anticipazioni e ospiti di Amici 2018 del 5 maggio: duetti e corali di squadra con Zic e Matteo a rischio eliminazione

Diversi sono gli ospiti di Amici 2018 del 5 maggio: nella quinta puntata del serale del programma vedremo Elisa. Tra gli ospiti di Amici 2018 del 5 maggio anche Arisa, sostituta di Marco Bocci in commissione esterna.

Davide Maggio anticipa infatti che la cantante sarà presente questa sera a Roma, e in diretta su Canale 5, per sostituire l’attore, colpito da un’influenza stagionale.

In studio non dovrebbe invece esseri Gino Paoli, annunciato in duetto con i ragazzi per la corale di squadra della prima fase. Mentre Elisa canterà con la squadra bianca, con la squadra blu dovrebbe esibirsi il cantautore italiano Ermal Meta, presente in puntata nonostante gli impegni in Portogallo con l’Eurovision.

Ermal Meta e Fabrizio Moro sono a Lisbona in rappresentanza dell’Italia dopo aver trionfato al Festival di Sanremo 2018 con la canzone Non mi avete fatto niente. Dopo le prime prove, degli scorsi giorni, Ermal Meta è partito per far ritorno in Italia esclusivamente il tempo di prendere parte alla quinta puntata serale di Amici di Maria De Filippi e ripartirà per Lisbona molto presto per far fronte agli impegni legati alla competizione europea.

Questa sera, su Canale 5, non vedremo Alessandra Amoroso. La cantante italiana era parte integrante della commissione esterna ma, come annunciato, era prevista solo per quattro puntate, concluse la scorsa settimana con il suo saluto al pubblico. In giuria questa sera, vedremo quindi un altro personaggio del mondo della musica o dello spettacolo, che si unirà ai titolari Ermal Meta, Simona Ventura, Heather Parisi e Giulia Michelini.

Stabile in commissione esterna è anche l’attore italiano Marco Bocci.

Doppia fase di eliminazione questa sera ad Amici 2018. Tanti i concorrenti a rischio ma, dopo tre ballerini esclusi dal programma, tutto sembrerebbe portare verso l’esclusione di qualche cantante. I concorrenti più a rischio nella categoria del canto sembrano essere Zic e Matteo, poco apprezzati dai docenti della disciplina.