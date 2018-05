Problemi Fortnite 8 maggio: perché non funziona, uscita aggiornamento 4.1 con Thanos

I giocatori in tutto il mondo stanno riscontrando problemi per Fortnite. Attualmente non si può giocare, perchè? Presto detto, lo abbiamo fatto anche ieri: Fortnite sta per ricevere l’aggiornamento che darà il via ufficiale al crossover con Avengers Infinity War. Epic Games infatti ha lanciato la bomba, Thanos arriva nel Battle Royale con l’aggiornamento 4.1.

Le novità di Avengers in Fortnite

Thanos apparirà in Fortnite. Secondo Entertainment Weekly, questo evento sarà comunque in Battle Royale con 100 giocatori che combattono per arrivare in prima posizione, solo che ora ci sarà in gioco…il Guanto dell’Infinito! Chi lo troverà sulla mappa potrà trasformarsi addirittura in Thanos. Non sappiamo quali poteri saranno conferiti ma probabilmente proprio quello a cui state pensando se avete visto il film.

La modalità si chiama (in inglese) “Infinity Gauntlet Limited Time Mashup” e sarà disponibile su PS4, Xbox, PC, Mac e iOS. Il guanto conterrà tutte e sei le pietre dell’infinito, le stesse di Thanos. I padri di Avengers Infinity Wars, i fratelli Russo, del resto sono grandi fan del gioco: “negi ultimi mesi, mentre stavamo ultimando il film, abbiamo giocato a Fortnite e pensato quanto sarebbe stato bello avere un mashup tra i due mondi“, hanno riferito. Non si sa se ci saranno altre skin degli Avengers.

Il down dei server è ufficialmente iniziato, Epic Games sta lavorando per rilasciare l’aggiornamento 4.1. Sul solito down detector si stanno moltiplicando le segnalazioni. Non si sa quando finiranno i problemi, quindi vi consigliamo di rimanere con noi per tutte le novità e le note della patch 4.1.

AGGIORNAMENTI IN ARRIVO