Un iPhone X con tripla fotocamera in lavorazione? Effetto Huawei P20 Pro

Quale futuro prevede Apple dopo l’iPhone X? Il melafonino premium avrà certamente un suo successore che continuerà a puntare sull’aspetto del design innovativo con notch e cornici del display quasi inesistenti ma probabilmente anche su specifiche hardware sempre più all’avanguardia. La prossima innovazione, secondo recenti rapporti riportati pure da MacRumors , potrebbe passare per la fotocamera, ecco in che modo.

Come è noto a tutti, l’iPhone X, così come l’iPhone 8 Plus può contare su doppia fotocamera posteriore, per una configurazione diventata oramai uno standard sugli smartphone di fascia alta. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni, i progettisti Apple starebbero lavorando ad una fotocamera con triplo sensore. Si tratterebbe di un’innovazione assoluta per Cupertino ma non certo per il mondo Android: basti pensare a questo tipo di configurazione adottato per il già lanciato Huawei P20 Pr.

Quando potrebbe essere pronto un iPhone X con tripla fotocamera? Non per questo autunno ma per il 2019. La tempistica così dilatata ci fa pensare che Cupertino potrebbe arrivare ben in ritardo sulla tecnologia la quale, vista la sua ntroduzione sul Huawei P20 Pro, potrebbe far presto la sua apparizione su altre ammiraglie Android ben presto.

Come potrebbe essere strutturato il triplo sensore dell’iPhone X? Sembra alquanto scontato come per il momento non si abbiano notizie precise sulla componente ma almeno una delle camere dovrebbe avere risoluzione da 12 MP e ancora dovrebbe naturalmente essere previsto lo stabilizzatore ottico dell’immagine per il comparto. Infine, continuando il paragone con il Huawei P20 Pro, ecco che dovrebbe essere garantito lo zoom 5x, come sul concorrente.

Nell’attesa di conoscere nuovi dettagli sul successore più o meno prossimo dell’attuale iPhone X , resta una considerazione da fare: la tecnolgia a tripla fotocamera sarebbe certamente per Apple una rivisitazione di quanto già visto su una delle ammiraglie concorrenti più temibili. Apple ha forse smesso di dettare tendenza nelle nuove funzioni per cedere il passo ad altri?