Cosa cambierà in Battlefield 5: più mappe, battaglie uniche e novità da EA

Battlefield 5 avrà delle “battaglie uniche” e nuove sfide. L’annuncio è stato dato direttamente da Electronic Arts durante il resoconto del Q3 in riferimento all’anno fiscale terminato il 31 marzo. Dai primi dati svelati si apprende che il settore digitale è stato davvero redditizio per l’azienda.

Durante il recente incontro con gli investitori, Electronic Arts ha confermato che Battlefield 5 uscirà nel corso del terzo trimestre del 2018. Per adesso però Battlefield 5 è il titolo provvisorio, ma è già stato annunciato che il nuovo gioco avrà una nuova modalità davvero unica e nuove sfide, conterrà più mappe e modalità per il multiplayer e una campagna per giocatore singolo.

Cosa cambierà in Battlefield 5

Intanto il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha dichiarato “Con il nostro prossimo gioco di Battlefield, il team di DICE sta dando vita a combattimenti davvero intensi in modi nuovi e inaspettati. Ogni battaglia è unica e ogni modalità porta le sue sfide – dal modo in cui interagisci con l’ambiente che ti circonda, alle avvincenti storie per giocatore singolo, al prossimo livello di multiplayer su larga scala che si estende su più mappe e modalità”.

Grazie allo stesso Wilson si apprende che il nuovo gioco di Battlelfield sarà uno sparatutto profondo e completo che offrirà nuove importanti esperienze per community di giocatori. Nonostante le novità previste il titolo manterrà i gameplay e i momenti di Battlefield che rappresentano una caratteristica di questo gioco.

Non resta quindi che aspettare questo E3 2018 di giugno per vedere se Electronic Arts ha intenzione di svelare altro sul gioco. Noi pensiamo sicuramente di sì, quale migliore palco per far vedere agli appassionati di tutto il mondo magari qualche bel video gameplay? Quest’anno la sfida sarà molto dura, soprattutto perché vediamo un Call of Duty Black Ops 4 davvero con le unghie, anche se si vocifera che non avrà il single player.