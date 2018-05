Svelata la scaletta del concerto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli: “Difficile suonare senza i Pooh”

La scaletta del concerto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli è stata rivelata. I due ex Pooh si preparano a tornare sul palco dopo l’ultimo live che hanno tenuto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno per la conclusione del progetto del gruppo dopo 50 anni di musica insieme.

I due artisti sono quindi pronti per ripartire con un progetto completamente nuovo dal quale non sono stati esclusi alcuni brani dei Pooh, nei quali Riccardo Fogli ha militato per i primi 7 anni di attività.

Sui suoi canali Facebook ufficiali, sui quali è molto attivo, Roby Facchinetti ha così voluto inaugurare il nuovo corso come duo, ricordando quanto possa essere difficile tornare sul palco senza i suoi Amici per sempre. Non sono mancati gli auguri per i suoi ex compagni, a tutt’oggi impegnati nei loro progetti da solisti. Red Canzian è infatti in tour per il supporto di Testimone del tempo, che ha rilasciato dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2018, mentre Dodi Battaglia si prepara al Dodi Day che terrà il 1° giugno a Bellaria Igea Marina con tanti ospiti tra cui anche l’ex batterista dei Pooh, Stefano D’Orazio.

La musica di Insieme sarà quindi portata in tour al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 15 maggio prossimo, dopo lo spostamento delle due date che avrebbero dovuto tenere al Mediolanum Forum di Assago e al Palalottomatica di Roma. Per ingannare l’attesa, Roby Facchinetti ha quindi voluto rivelare una parte della scaletta che hanno pensato per i live, con alcuni brani tratti dal loro ultimo disco ma anche dal vastissimo repertorio dei Pooh, oltre a quelli delle loro precedenti carriere da solisti. Questi alcuni dei brani che sentiremo nei concerti.

Overture

Strade

Le donne ci conoscono

In silenzio

Un mondo che non c’è

Fai col cuore

Ali per guardare

È per me

Io ti prego di ascoltare

Storie di tutti i giorni

Il ritorno delle rondini

Io e te per altri giorni

Pierre

In concerto

Domani

Infiniti noi

Poeta

Il segreto del tempo

Inseguendo la mia vita

Parsifal

E vanno via

Qui, invece, il messaggio di Roby Facchinetti con il quale ha voluto introdurre il tour dedicato a Insieme.