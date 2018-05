Al Bano nonno per la prima volta, spiazzato dall’annuncio alla finale di The Voice: Cristel ha partorito Kay

La finale di The Voice of Italy 2018 si è aperta con gli auguri a sorpresa per Al Bano nonno per la prima volta: il cantautore di Cellino San Marco è parso piuttosto spiazzato dall’annuncio in diretta e dagli auguri arrivati dal conduttore Costantino Della Gherardesca e dagli altri coach.

La conferma del lieto evento in casa Carrisi è arrivata in apertura della serata conclusiva di questa quinta edizione del talent, che vede contrapposti quattro talenti per la vittoria di un contratto discografico.

Al Bano, alla sua prima ed ultima esperienza in un talent prima dell’addio alle scene previsto per fine anno, ha ricevuto le felicitazioni del conduttore del programma e dei colleghi coach J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia.

Il cantante è parso piuttosto sorpreso dal momento che gli è stato dedicato in quanto neo-nonno: “Mi interrogavo sul senso della parola nonno, si pronuncia come un doppio no” ha dichiarato Al Bano un po’ confuso. Che non fosse pronto a sentirsi chiamare nonno in diretta nazionale?

Nell’annunciare il suo “scoop” in stile Barbara d’Urso, Costantino Della Gherardesca ha comunicato anche il nome del neonato, Kay, nato dall’unione di Cristel Carrisi con l’imprenditore Davor Luksic: i due sono convolati a nozze nel settembre del 2016 dopo essersi conosciuti 4 anni prima a New York. La terzogenita di Al Bano e Romina ha sposato il il ricco uomo d’affari croato con una grande cerimonia di nozze che fece notizia, oltre che per lo sfarzo, soprattutto per l’assenza dell’allora compagna di Al Bano, Loredana Lecciso, non invitata a partecipare ai festeggiamenti in famiglia organizzati in una masseria di Lecce e protratti fino all’alba. Presente, ovviamente, la mamma di Cristel, Romina Power, che già all’epoca aveva ritrovato l’armonia professionale con l’ex marito Al Bano dopo trent’anni di distanza grazie alla reunion che li ha portati in concerto in giro per il mondo e perfino sul palco del Festival di Sanremo.