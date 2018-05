Le date del Mowgli summer tour 2018 di Tedua dopo le due anteprime di maggio a Milano e Roma

Sono state annunciate le prime date del Mowgli summer tour 2018 di Tedua, al via a maggio con due speciali anteprime in programma a Milano e a Roma. Il Mowgli summer tour inizierà ufficialmente a giugno, il giorno 9, con un concerto atteso a Treviso.

Dopo il grande successo registrato con l’album Mowgli – il disco della giungla, certificato disco d’oro e ai vertici delle classifiche di vendita, Tedua annuncia la tournée di concerti in programma per il 2018.

Dopo l’annuncio dei primi due eventi, due anteprime speciali in programma a maggio Maggio a Milano e Roma,il rapper si prepara a nuovi concerti che lo vedranno protagonista sui principali palchi d’Italia dal prossimo 9 giugno e per tutta l’estate, tra club, festival e summer arena.

Tedua sarà al Fabrique di Milano il 12 maggio e all’Orion di Roma il 19 Maggio. Il Mowgli Summer tour 2018 di Tedua ripartirà il 9 Giugno dal Veneto con tre show a Treviso, Padova e Mestre (Ve).

Si continuerà il 10 Giugno a Verona, il 23 Giugno a Senigallia (An), il 30 Giugno a Brescia, il 12 Luglio a Salerno, il 22 Luglio a Genova, il 25 Luglio in Croazia, il 4 Agosto a Bellaria (Rn), l’11 Agosto a San benedetto del Tronto (Ap) e il 31 Agosto a Castagnola delle Lanze (At).