Le riprese de Il Commissario Montalbano di nuovo in Sicilia, Luca Zingaretti coi fan (foto e video)

Dopo la parentesi in Friuli Venezia Giulia, le riprese de Il Commissario Montalbano tornano di nuovo in Sicilia. È qui che il set si è spostato da qualche giorno per riprendere i lavoro sulla nuova stagione della fiction Rai, prevista sul piccolo schermo all’inizio del prossimo anno. In particolare, nella giornata di ieri, la troupe ha iniziato le riprese a Punta Secca, città che ospita l’ormai celebre casa di Montalbano. Per salutare Zingaretti, una folla di fan si è riunita intorno all’attore chiamandolo al grido di “Commissario…Commissario…”, come riporta Ragusa News. Tra i presenti, una turista australiana che ha spiegato di essere una grande fan della serie e di guardarlo ogni settimana, e alcune scolaresche in gita nei luoghi di Montalbano.

Nelle ultime ore, invece, le riprese de Il Commissario Montalbano si sono spostate a Modica. A far sapere la news ci ha pensato Peppino Mazzotta, l’ispettore Fazio della serie, che ha condiviso sul suo profilo social un’immagine dal set. Inoltre, sempre Ragusa News, riporta che venerdì 11 maggio, le riprese continueranno nei pressi di S.Giorgio. Per la Città della Contea si tratta di un grande onore ospitare nuovamente il Commissario più famoso d’Italia, che negli anni ha contribuito a diffondere in tutta Europa l’immagine di Modica. La Palomar (l’agenzia di Produzione de Il Commissario Montalbano) si sta adoperando per montare delle luminarie nei pressi della Chiesa Madre, al fine di riprodurre il clima di festa nel quale è ambientata la puntata in oggetto. Dal sito Ragusa News avvisano che per motivi logistici, il traffico veicolare potrebbe subire dei cambiamenti che proseguiranno per tutta la durata delle riprese.

I fan di Luca Zingaretti sono avvisati: il Commissario Montalbano vi aspetta. Di seguito, alcuni scatti dal dietro le quinte, mentre a questo link potete vedere il video dell’attore in compagnia dei fan.