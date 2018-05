Un algoritmo ha predetto quali personaggi hanno più probabilità di morire ne Il trono di spade 8

Non c’è modo di sapere chi morirà e chi vedrà la fine de Il trono di spade 8 fino al 2019? Se credete nella scienza, in realtà, la maniera esiste eccome.

Uno scienziato di Boston, Taylor Larkin, ha elaborato un complesso algoritmo per cercare di indovinare quali personaggi moriranno nel corso degli ultimi sei episodi di Game of Thrones, basandosi non certo sul caso. Dietro c’è infatti uno studio delle probabilità: Larkin ha studiato 2.000 profili di personaggi provenienti dalla saga de Le cronache del ghiaccio e del fuoco, sia morti sia vivi, analizzandone tratti come genere, età, casata, stato nobiliare e quanti dei suoi parenti sono morti.

I risultati che ha elaborato restituiscono alcune verità scientifiche sulla storia de Il trono di spade dagli esordi a oggi: i personaggi femminili muoiono meno frequentemente rispetto a quelli maschili, che solitamente periscono in battaglia; i personaggi più vecchi sono più vulnerabili; i Targaryen sono in percentuale la casata che ha visto più caduti nel corso delle sette stagioni; soprattutto, il numero di parenti già deceduti è fondamentale in una serie come Game of Thrones, dove uccidersi tra famiglie rivali è all’ordine del giorno.

A questo punto, Larkin ha calcolato le probabilità che ognuno dei personaggi principali rimasti ancora in vita, in base alla sua storia passata, muoia o meno ne Il trono di spade 8. Questi sono i risultati, che ovviamente non costituiscono nessuno spoiler: sappiamo tutti che tra le caratteristiche di Game of Thrones c’è proprio l’imprevedibilità, in barba a qualsiasi meccanismo automatizzato.