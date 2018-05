La Francia emoziona Lisbona con Mercy di Madame Monsieur e il suo messaggio controcorrente (video)

La Francia è tornata in competizione all’Eurovision Song Contest 2018 con Mercy di Madame Monsieur, un brano dal significato intenso che guarda all’attualità e pone un tema forse controtendenza in un paese ferito e dilaniato dal terrorismo a più riprese nell’ultimo lustro e attraversato da grandi conflitti sociali.

Ispirata ad una storia di cronaca, Mercy è il nome della protagonista del testo, una bimba nata da profughi nigeriani su una barca sul Mediterraneo, a pochi metri dal porto di Catania, figlia del mare in uno dei viaggi della speranza che spesso si concludono con la morte. Un tema coraggioso quello scelto dal duo francese, che si distingue tra la marea di testi tutti uguali e superficiali che provano a strappare la vittoria proponendosi come canzonetta pop capace di scalare la classica.

Quella francese è una delle poche canzoni, insieme a Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro che rappresentano l’Italia, ad avere un messaggio sociale importante sul palco dell’Altice Arena di Lisbona nella finale del 12 maggio, approdando direttamente in finale tra i Big Five. Un brano controcorrente, che nell’Europa in cui si diffondono nazionalismi e sovranismi rappresenta un inno all’accoglienza e all’apertura.

Scritta da Émilie Satt e Jean-Karl Lucas, la canzone è stata selezionata attraverso la selezione nazionale Destination Eurovision, che l’emittente francese France Télévisions ha realizzato in collaborazione con il canale televisivo France 2: il duo elettropop Madame Monsieur ha stravinto la competizione grazie al massiccio voto del pubblico francese, vincendo la finale nazionale che ha permesso al duo di approdare a Lisbona.

Primo singolo dal loro secondo album in studio Vu d’ici uscito quest’anno, Mercy è stata rilasciata all’inizio del 2018, raggiungendo il terzo posto dei brani più scaricati in Francia. Ecco il video dell’esibizione alla finale dell’Eurovision Song Contest 2018.