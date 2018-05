La sfida Emma Muscat al 6° serale dal duetto con Il Volo a Meraviglioso Amore Mio con Arisa (video)

Emma Muscat al 6° serale cerca di conquistare un posto nella puntata successiva attraverso diverse prove. Si inizia immediatamente con l’ospitata di Il Volo, che porta Somebody To Love dei Queen.

I ragazzi hanno annunciato qualcosa di molto speciale, atteso per il prossimo anno, dopo aver supportato le due concorrenti in proposta di eliminazione dopo la proposta di eliminazione mossa da Rudy Zerbi nel corso dell’ultima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi.

Le prove comparate, per decidere chi tra Emma e Carmen meriti di proseguire con il programma, sono continuate con A Natural Woman. I professori hanno avuto così modo di scegliere con maggiore cognizione chi tra le due concorrenti possa continuare la sua corsa verso la finale.

La Muscat si è poi dovuta misurare con una delle voci più cristalline e tecniche degli ultimi anni, quella di Arisa, con la quale ha cantato Meraviglioso amore mio. Il paragone è molto difficile, dal momento che la tecnica sfoggiata da Rosalba Pippa è sempre molto elevata.

Per Emma si è poi aperto uno spiraglio internazionale attraverso l’interpretazione di Nothing compares to you di Sinead O’Connor. La commissione esterna ha espresso parole molto positive per entrambe le voci, che possono continuare con la loro corsa verso la finale avendo ottenuto 4 voti a testa.

La giovanissima concorrente è balzata agli onori della cronaca per la sua relazione con Biondo, per il quale ha lasciato il suo fidanzato storico. La sua voce è stata apprezzata fin dai tempi del pomeridiano, con Carlo Di Francesco che l’ha portata come primo nome per l’ultima fase del programma. La proposta di Rudy Zerbi ha messo profondamente in crisi la giovane artista, che per tutta la settimana è stata sotto pressione con incursioni di Alessandra Celentano durante le prove per le canzoni da portare in prima serata.

