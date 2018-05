La nuova mappa di Rainbow Six Siege Operazione Para Bellum svelata in video

Le novità in Rainbow Six Siege sono sempre dietro l’angolo: tanta è infatti l’attenzione che Ubisoft ripone nei contenuti inediti in cantiere per il proprio titolo, con la community che viene quindi coccolata con cura anche a distanza di ormai oltre due anni dall’avvento del titolo sul mercato videoludico. Dopo un avvio piuttosto stentato, Rainbow Six Siege ha ingranato le marce alte e non ha alcuna intenzione di rallentare la propria corsa.

Il secondo anno della terza stagione del gioco è quindi alle porte, con l’Operazione Para Bellum che porterà gli utenti di tutto il mondo nelle bucoliche lande italiane. Come di consueto, due nuovi operatori si uniranno al roster di quelli disponibili nel gioco e, a fargli compagnia, troviamo come di consueto una mappa, Villa, che offrirà nuove sfide e ovviamente nuove insidie.

Un ricco filmato di Villa è stato condiviso dalla stessa Ubisoft nelle ultime ore, con i frame che danno la possibilità di cominciare a familiarizzare con gli ambienti di gioco che ben presto saranno esplorabili all’interno di Rainbow Six Siege. In particolar modo colpisce senza ombra di dubbio la commistione di elementi classicheggianti tipici della cultura italiana, con dipinti e sculture che faranno il paio con i rombanti bolidi presenti nel garage. Una struttura come sempre multipiano che offrirà opzioni d’attacco e difesa multiple, con gli sviluppatori che assicurano che alcuni piani saranno devastabili a proprio piacimento, un elemento che risulterà fondamentale quando la situazione potrà apparire bloccata nel corso delle partite.

Di proprietà di una famiglia di di criminali dediti al contrabbando, i Vinciguerra, Villa offrirà quindi ampi spazi che si alterneranno a stretti corridoi e cunicoli, in una mappa che quindi saprà garantire la giusta varietà di situazioni di gioco.

Il reval completo di Operazione Para Bellum di Rainbow Six Siege, lo ricordiamo, è previsto per il prossimo weekend, nei giorni rispettivamente del 19 e 20 maggio, in concomitanza con le finali della Pro League in quel di Atlantic City.

