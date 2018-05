Lucifer 2 ci sarà con new entry nel cast, anticipazioni sul finale della prima stagione su Italia1 il 13 maggio

Lucifer 2 andrà presto in onda in chiaro su Italia, ma intanto stanotte c’è il finale della prima stagione. Nell’episodio trasmesso stanotte, il cerchio si stringe su Malcolm. Il nostro protagonista e suo fratello Amenadiel Lucifer e Amenadiel sono vicini a rintracciarlo, mentre si prepara alla fuga. Anche Chloe e Dan capiscono che l’assassino è lo stesso uomo e, per vie diverse, cercano di trovarlo. La situazione precipita quando Malcolm rapisce Trixie e, la figlia dei due detective. Vi ricordiamo che la serie tv è stata cancellata dopo tre stagioni sul network Fox. In seguito a tale annuncio, i fan di tutto il mondo si sono mobilitati sui social per cercare di convincere nuovi canali ad acquistare Lucifer per almeno un’altra stagione. Vi terremmo informati su possibili aggiornamenti.

Si intitola “Riportami all’Inferno” il tredicesimo e ultimo episodio della stagione, di cui vi riportiamo la sinossi ufficiale:

Quando Lucifer viene incastrato per un omicidio, lui e Chloe devono lavorare insieme per ripulire il suo nome e provare l’identità del vero killer.

Lucifer 2 ripartirà da dove si è concluso il finale. Nel cast entrano a far parte due nuovi personaggi: la madre di Lucifer e Amenadiel, interpretata da Tricia Helfer, e Aimee Garcia nel ruolo di Ella, medico legale del distretto dove lavora Chloe. La trama del primo episodio di Lucifer 2, dal titolo “Le cose si mettono bene Lucifer” è la seguente:

Lucifer è distratto dalla fuga di sua madre dall’Inferno, mentre lui e Chloe indagano sulla morte di un’ stand-in actress. Nel frattempo, la fede di Chloe in Lucifer viene messa alla prova dal nuovo medico legale, Ella. Inoltre, Amenadiel spera di controllare il lato esuberante di Lucifer, mentre entrambi affrontano le conseguenze dell’assenza di Maze.

L’appuntamento con il finale di Lucifer è su Italia1 alle ore 01:05.