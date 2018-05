Nadia Toffa in ospedale con dei lividi? Il ritorno a Le Iene rimandato a domenica: la telefonata in diretta

Sembrano proprio dei lividi quelli che ha mostrato Nadia Toffa in ospedale poco fa o, almeno, questo è quello che si evince dalla foto che ha pubblicato su Instagram confermando il fatto che, per il momento non ritornerà a Le Iene.

L’assenza ad Amici 17 ieri sera e quella di oggi a Le Iene non ha fatto altro che confermare il lungo stop che ha messo ko la bella giornalista. Ormai dieci giorni fa, proprio su Instagram, aveva annunciato il pit stop voluto dai dottori lo stesso che le ha fatto rinunciare all’ospitata nello studio del talent show di Canale 5 ma anche alla conduzione del programma di Italia1.

A quanto pare, questa volta, le cose sono molto serie tanto che nella foto che ha postato sui social proprio a pochi minuti dalla messa in onda de Le Iene non solo sembra in un letto di ospedale ma sembra anche avere dei lividi sulla fronte e sull’occhio. Forse è proprio questo il motivo di un’assenza lunga dieci giorni?

Nadia Toffa si è sentita male nuovamente tanto da svenire e farsi male cadendo? Naturalmente si tratta solo di supposizioni perché la giornalista non rivela niente sullo stato della sua salute ma si limita a dire che tornerà, anche se non sa ancora quando.

Su Instagram ha scritto: “Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tornare a #leiene. Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca. È per questo che vorrei ringraziarvi tutti uno per uno, voi datemi una mano e passate parola. Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi“.

Come se non bastasse, Nadia Toffa ha voluto rassicurare tutti chiamando in diretta dopo l’inizio della puntata per ironizzare con i suoi colleghi e annunciare che domenica prossima dovrebbe tornare in tv: “Io sto benissimo, ma i medici dicono che devo fare la brava. Sicuramente domenica prossima ci sarò”, poi scherza con Nicola Savino e gli altri facendo notare che in tv siano più belli che in realtà e lo stesso conclude: “Non vediamo l’ora che torni a prenderci in giro”.