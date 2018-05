Sempre più negozi per la rivoluzione Iliad Italia: nuova offerta di lavoro, come candidarsi

La rivoluzione Iliad Italia, come oramai sottinteso, passerà pure per un numero notevole di negozi fiisici sparsi per l’Italia e proprio in questo weekend riusciamo a fornirvi notizia certa di un ulteriore store in prossima apertura per il nuovo quarto operatore.

Come apprendiamo direttamente dal sito del vettore e in particolare dalla sezione dedicata alle offerte di lavoro, ecco che la rivoluzione Iliad passrà pure per il prossimo negozio di Torino. Un annuncio relativo ad uno store manager è infatti apparso con relativi dettagli sul ruolo da ricoprire e le competenze da assumere attraverso le pagine web ufficiali del nuovo brand. Anche il Piemonte, dopo il Lazio, la Lombardia, il Veneto, la Sicilia, la Sardegna e non solo, avrà il suo punto fisico dove i clienti potranno conoscere l’offerta telefonica del nuovo arrivato.

In tempi un po’ neanche troppo remoti, si era parlato di una rivoluzione Iliad Italia che prevedesse un numero davvero limitato di store fisici a marchio dell’operatore e questo per limitare i costi di gestione e redistribuire il risparmio con tariffe davvero competitive. Sembra, al contrario, che la strategia del negozio brandizzato sia stata comunque perseguita, a discapito dei soli distributori di SIM automatici ipotizzati largamente. Probabilmente l’entourage del nuovo gruppo avrà ritenuto fondamentale il contatto reale con i potenziali clienti per spiegargli la portata innovativa del marchio, in termini di trasparenza e verità soprattutto.

Ritornando allo store di Torino, ecco le modalità per tentare di entrare a far parte da attori protagonisti alla rivoluzione Iliad Italia, lavorando proprio per il nuovo quarto operatore. In questa pagina troverete i dettagli del profilo richiesto al quale si chiede una pregressa esperienza di tre anni nella gestione di punti vendita nel settore mobile e doti gestionali di un team di lavoro dinamico e giovane. La squadra di lavoro per il lancio è quasi al gran completo, per gli interessati sarà meglio inviare immediatamente la propria candidatura.