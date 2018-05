Gradita sorpresa per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: arriva il supporto Google ARCore

Un regalo di quelli che di sicuro qualcuno apprezzerà quello riservato ai possessori di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, che in queste ore hanno iniziato a ricevere il supporto a Google ARCore, progetto che sappiamo essere dedicato alla realtà aumentata, e che vi consigliamo di provare personalmente se non l’avete ancora fatto.

Dopo la collaborazione dello scorso anno con gli ormai ex top di gamma, i due colossi sono tornati alla carica per trasporre la funzionalità a ridosso degli attuali portabandiera, tant’è che alcuni pensavano l’opzione avrebbe debuttato fin dal day-one a bordo dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus (tra gli altri smartphone a breve compatibili anche il rodato Nexus 6P ed il nuovo Huawei P20). Così, invece, non è stato: sono servite alcune settimane dall’esordio prima di imbattersi nel supporto a Google ARCore.

La caratteristica principale della tecnologia consiste nel proiettare nel mondo reale oggetti e forme particolari, che potranno naturalmente essere visualizzate attraverso la fotocamera dello smartphone spostandosi in libertà nello spazio circostante, proprio come avviene nel video che abbiamo condiviso con voi in basso (non una funzione che vi cambierà la vita, ma comunque molto simpatica, che soprattutto i più piccoli potrebbero particolarmente apprezzare, se sollecitati nel giusto modo).

Avete già provato a scaricare l’applicazione di Google ARCore su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, eppure le cose non sembrano ancora funzionare come dovrebbero? Tenete presente che la compatibilità verrà dipanata in modo progressivo, e che quindi potreste aspettare qualche giorno prima di poter utilizzare effettivamente il servizio, e sbizzarrirvi con i vostri oggetti preferiti. Vi lasciamo il link al download di ‘ARCore di Google‘, che vi darà accesso al mondo della realtà aumentata con tutti gli effetti annessi e connessi. Fateci sapere com’è andata :)