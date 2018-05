The Kolors in Universal Music: l’addio a Baraonda in vista del nuovo album

The Kolors in Universal Music in attesa del rilascio del nuovo disco di inediti che non avverrà su etichetta Baraonda. Suraci lascia la guida della band di Stash Fiordispino nelle sapienti mani di Massara, presidente di Universal Music Italia, che si occuperà di seguire il rilascio del nuovo album del gruppo.

Dopo la vittoria al talent show Amici di Maria De Filippi, la band dei The Kolors aveva firmato un contratto con Baraonda, proprio come la band dei Dear Jack – uscita qualche anno prima dallo stesso programma TV. In seguito, i The Kolors hanno intrapreso tournée di concerti, rilasciato singoli ed album fino al recente Festival di Sanremo.

Nel 2018 si sono presentati in gara con la canzone Frida (mai mai mai) raggiungendo un vasto pubblico in attesa del nuovo disco di inediti non ancora rilasciato. I The Kolors presenteranno il singolo sanremese e i brani della loro discografia in una serie di concerti in tutta Italia, al via nel mese di maggio.

Della data di uscita dell’album, però, ancora non se parla in quanto il gruppo lavorerà con un nuovo staff artistico che fa capo ad Universal Music Italia. L’addio a Baraonda è ormai ufficiale e definitivo. Con uno scatto postato su Facebook pochi minuti fa, Baraonda annuncia la cessione dei The Kolors a Universal mentre Lorenzo Suraci si dice “Orgoglioso di aver lanciato la band, ora li restituisco più maturi alla discografia”.

Il presidente di RTL 102.5 ed Amministratore di Baraonda Edizioni Musicali consegna i The Kolors alla major che si occuperà di seguirli da adesso in avanti.

Le parole di Suraci: