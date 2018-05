Concerti di Fiorella Mannoia nel 2018, annunciati i live estivi: biglietti in prevendita

I concerti di Fiorella Mannoia nel 2018 sono finalmente ufficiali. L’artista romana è quindi pronta a tornare sul palco dopo il successo dei live che ha tenuto a supporto di Combattente, disco di inediti che ha portato anche sul palco del Festival di Sanremo 2017.

Desiderosa di tornare sul palco, Fiorella Mannoia ha quindi annunciato pochi concerti esclusivi per la prossima estate, che terrà nei mesi di luglio e agosto.

Prevista l’esecuzione dei suoi più grandi successi, ma anche dei brani che ha voluto inserire in Combattente, che ha rilasciato in una nuova versione dopo la partecipazione a Sanremo nel quale è arrivata al 2° posto con Che sia benedetta.

Immancabile la presenza della sua band, con Davide Aru alla chitarra, Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale.

La tournée di Fiorella Mannoia si è prolungata per quasi due anni, trainata dal successo di Combattente nel quale è inserito anche il brano sanremese Che sia benedetta. L’artista si è anche messa in gioco nel ruolo da protagonista del film 7 minuti di Michele Placido, quindi come conduttrice dello show Un, due, tre… Fiorella!

Dopo le 101 date che ha tenuto, dopo le quali dichiarò che si sarebbe fermata, Fiorella Mannoia è invece pronta a tornare sul palco per alcune date esclusive che terrà a partire dalle prossime settimane. I biglietti per assistere ai concerti sono in prevendita su TicketOne in tutti i canali abilitati.

15 luglio Cervignano del Friuli, Parco Europa Unita

23 luglio Teatro di Verdura, Palermo

10 agosto Castiglioncello, Castello Pasquini

11 agosto Castelnuovo Garfagnana, Fortezza Mont’Alfonso

17 agosto Maiori, Porto Turistico

Il calendario dei concerti è in continuo aggiornamento, così come la presenza dei biglietti in prevendita per assistere ai live che ha voluto organizzare per l’estate 2018, a sorpresa dopo le date dedicate a Combattente.