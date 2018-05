Il tour estivo di Annalisa per Bye Bye, annunciati concerti in tutta Italia: date e biglietti

Annunciato il tour estivo di Annalisa per Bye Bye, per un’estate piena di concerti da nord a sud Italia: la cantante terza classificata all’ultimo Festival di Sanremo con Il mondo prima di te sarà in tour per tutta l’estate!

Dopo le anteprime live a maggio all’Atlantico di Roma e all’Alcatraz di Milano, Annalisa toccherà le principali città italiane per presentare dal vivo al pubblico l’album Bye Bye, pubblicato in seguito al Festival di Sanremo 2018. Da maggio a settembre, Annalisa si esibirà tra Marghera, Brescia, Torino, Parma, Asti, Messina, Nuoro fino a Cuneo.

Molti dei concerti annunciati sono a ingresso libero e gratuito, ad eccezione delle date in programma a Rivoli (26/05), Asti (14/07) e Tortona (19/07). Per questi ultimi eventi, sono disponibili i biglietti in prevendita sul circuito Ticketone, via call center e presso tutti i rivenditori autorizzati.

Durante il tour estivo di Annalisa, non soltanto i brani di Bye Bye, ma verranno riproposte anche tante canzoni che hanno caratterizzato la carriera della cantante dopo l’esordio con Amici di Maria De Filippi nel 2011. Da Nali a Mentre tutto cambia, da Non so ballare a Splende e Se avessi un cuore, Annalisa porterà sul palco tutti i maggiori successi che l’hanno avvicinata al pubblico.

Annunciata in questi giorni, inoltre, anche la presenza di Annalisa al concerto di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano, in programma il prossimo 16 giugno. Radio Italia Live – Il Concerto è ad ingresso gratuito, e sarà possibile seguire l’evento in diretta anche in TV al canale 70 del digitale terrestre oppure in streaming sul sito di Radio Italia.

IL TOUR ESTIVO DI ANNALISA, LE DATE: