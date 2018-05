L’abito da sposa di Meghan Markle al Royal Wedding bocciato da Katy Perry: “Ha vinto Kate Middleton!”

Apprezzato da mezzo mondo per l’eleganza e la semplicità, l’abito da sposa di Meghan Markle non ha convinto Katy Perry. Intercettata da Entertainment Tonight il giorno dopo la cerimonia, la popstar e giurata di American Idol ha risposto senza troppi giri di parole, come nel suo stile, alla domanda su cosa pensasse del vestito usato dall’attrice per convolare a nozze col principe Harry.

Sobrio e castigato, quello scelto dalla Markle è una creazione originale di Clare Waight Keller, direttrice creativa del brand Givenchy, che ha una sua valenza semantica visto che è ispirata all’abito della prima sposa reale di colore in Occidente, la panamense Angela Brown oggi principessa del Liechtenstein, andata a nozze col principe Maximilian nel 2000.

“Avrei fatto qualche modifica al vestito. Non smetterò mai di dire la verità. Avrei scelto uno più adatto, ma la amo” ha dichiarato la Perry in merito all’abito che la Markle ha sfoggiato percorrendo la cappella di San Giorgio a Windsor sabato 19 maggio.

La cantante ha aggiunto di aver preferito la mise nuziale di Kate Middleton, che per il suo matrimonio col principe William nel 2011 scelse un abito di Alexander McQueen con dettagli in pizzo: “Kate, Kate, Kate ha vinto, Kate ha vinto!” ha dichiarato enfatica, ma in tono ironico, la Perry.

Opinioni sul vestito a parte, la cantante di Witness si è detta “davvero felice” per Meghan e il principe Harry, ora insigniti del titolo di duchi del Sussex: “Non li conosco, ma è incredibile quello che sta significando tutto questo, i suoi sforzi umanitari, il fatto che sia una femminista orgogliosa, io amo tutto questo. La sostengo come donna e la amo e auguro a entrambi ogni bene” ha chiosato la popstar californiana, unendosi al coro di entusiasti per questa coppia moderna e anticonvenzionale che ha celebrato il proprio amore sfidando i rigidi protocolli reali.