Ariana Grande ricorda Manchester, il messaggio ai fan un anno dopo l’attentato: “Penso a tutti voi ogni giorno”

Ariana Grande ricorda Manchester un anno dopo l’attentato terroristico verificatosi al termine del suo concerto alla Manchester Arena.

La sera del 22 maggio 2017 si tenne alla Manchester Evening News Arena il concerto di Ariana Grande per il Dangerous Woman World Tour, evento tanto atteso da migliaia di ragazzi in Gran Bretagna. Una serata di festa e gioia per tanti adolescenti che ben presto si trasformò in un terribile incubo: al termine del concerto un kamikaze si fece esplodere all’interno dell’Arena, provocando ben 23 morti e centinaia di feriti.

Un episodio terroristico che oltre a colpire numerose famiglie e sconvolgere l’intero Paese, scosse notevolmente anche la cantante statunitense, che recentemente si è aggiudicata un premio per la forza e il coraggio dimostrati dopo l’accadimento dello scorso maggio.

In particolare, si tratta del premio Eroe dell’anno degli NME Awards 2018, riconosciutogli per l’organizzazione del concerto benefico One Love Manchester. All’evento, realizzato dopo due settimane dall’attentato, presero parte tanti artisti internazionali e amici della cantante da Miley Cyrus a Niall Horan, dai Coldplay a Justin Bieber e Liam Gallagher.

Per Ariana Grande non è stato semplice proseguire la propria carriera e continuare a cantare dopo un attentato simile, che causò la morte di vite giovani innocenti. Recentemente, a ridosso dell’uscita del nuovo singolo No Tears Left To Cry che anticipa l’album Sweetener, Ariana Grande si è aperta a proposito dell’attentato di Manchester, affermando di soffrire ancora molto per ciò che successe:

“La musica dovrebbe essere la cosa più sicura del mondo. Quello che è successo è un peso sul mio cuore ogni giorno“.

Ad un anno di distanza, Ariana Grande ricorda Manchester attraverso un messaggio scritto sui social network: “Penso a voi oggi e ogni giorno. Vi amo con tutta me stessa e vi dono tutta la luce e il calore che posso offrirvi in questa giornata difficile”.

thinking of you all today and every day 🐝 I love you with all of me and am sending you all of the light and warmth I have to offer on this challenging day — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 22, 2018