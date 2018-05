Adriana Volpe in Pechino Express 7? Tutto pronto per la nuova edizione dell’adventure game di Rai2

Prime indiscrezioni su Pechino Express 7. La macchina produttiva si è avviata ormai da qualche settimana come confermato dallo stesso Costantino della Gherardesca reduce del tiepido successo ottenuto con The Voice of Italy fino a qualche settimana fa.

Pechino Express 7 andrà in onda tra settembre e ottobre con la stessa formula di sempre: coppie di concorrenti pronti ad andare in giro grazie ai passaggi che riusciranno a procurarsi, al cibo che si faranno comprare e ai ripari per la notte che saranno in grado di trovare. Sullo sfondo rimane l’adventure game fatto di prove ma anche di bellissime location pronte a far sognare con i loro grandi palazzi ma anche con i poveri villaggi che spesso circondando le città in alcune zone del mondo.

La meta di quest’anno è ancora segreta così come i concorrenti che cercheranno di raggiungerla in coppia ma, proprio poco fa, Blogo ha lanciato la prima bomba dell’edizione dando per certa (quasi) la partecipazione di Adriana Volpe. Tranquilli, la conduttrice di Mezzogiorno in famiglia non dovrebbe essere in coppia con “l’amato” Giancarlo Magalli ma, sempre secondo i rumors, con l’attore Beppe Convertini.

Naturalmente al momento non ci sono conferme e smentite sulla partecipazione della conduttrice ma quello che è certo è che presto avremo i primi nomi ufficiali visto che le registrazioni andranno in scena nelle prossime settimane per poi andare in onda il prossimo autunno.

A parlare dei concorrenti di Pechino Express 7 ci ha già pensato il confermatissimo conduttore che in un’intervista a Panorama ha lanciato una frecciatina a Barbara D’Urso e al suo Grande Fratello dichiarando: “I casting sono in corso. Pechino continuerà a differenziarsi molto da quello dei reality delle emittenti private. Non avremo dei rappresentati di CasaPound, questo lo posso spoilerare” (riferendosi a Luigi Favoloso).