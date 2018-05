Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, una nuova data per le nozze dell’anno? Le ultime indiscrezioni

Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni è certamente l’evento più atteso dell’anno in Italia, e dopo le nozze reali tra Harry e Meghan, cresce l’hype intorno a quella che è considerata la nostra coppia “reale” italiana.

Dopo la gravidanza della blogger di moda e il parto a marzo, la coppia è rientrata a Milano nei giorni scorsi, per avviare i preparativi per nozze e concentrarsi sul concerto evento del rapper, in programma l’1 giugno allo Stadio San Siro di Milano.

Come rivela Vanity Fair, il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni non verrà celebrato il 31 agosto, come invece era stato anticipato nelle scorse settimane sul web. Secondo le fonti della rivista, le nozze si terranno l’1 settembre. La location più plausibile resta sempre Noto, in provincia di Siracusa, per un evento che oltre a celebrare l’unione dei due innamorati, sarà anche un party a tema Coachella: stando alle indiscrezioni del settimanale Chi, alle nozze di Chiara e Fedez vi sarà tanta musica, dj-set e addirittura ruote panoramiche.

L’obiettivo sembra proprio quello di rendere grandiosa la festa per il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, traslocando l’importante e ambito festival californiano in Sicilia. Sicuramente, sarà un matrimonio che farà parlare molto e particolarmente social, durante cui verranno condivisi tantissimi video, fotografie e instagram stories.

Sempre secondo Vanity Fair, esattamente due settimane prima delle nozze avranno luogo i rispettivi addii al nubilato e celibato: la blogger festeggerà il grande passo in compagnia delle amiche la vigilia di Ferragosto.

Come trapelato di recente, mons. Antonio Staglianò di Noto ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna prenotazione per la cattedrale della cittadina dunque è molto probabile che la coppia ricorrerà al rito civile. Lo stesso vescovo ha fatto sapere alla stampa di aver scritto un testo di una canzone rap che racconta la bellezza nel mondo e di volerlo consegnare a Fedez proprio nel giorno delle sue nozze!