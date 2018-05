Poesia senza veli è il nuovo singolo di Ultimo da Peter Pan: testo e date dei prossimi concerti

Si intitola Poesia senza veli il nuovo singolo di Ultimo. Cantautore romano, classe 1996, Ultimo è il vincitore in carica del Festival di Sanremo e ha trionfato nel 2018 tra le Nuove Proposte con il brano Il ballo delle incertezze.

Il brano sanremese è contenuto nell’album Peter Pan, il suo secondo progetto discografico di inediti. Dallo stesso album viene estratto il nuovo singolo. Il titolo della canzone è Poesia senza veli e sarà in rotazione radiofonica da domani, venerdì 25 maggio, mentre è già disponibile in digital download e in free streaming negli store digitali.

Il secondo singolo di Ultimo segue la pubblicazione del duetto con Fabrizio Moro, cantautore romano vincitore del Festival di Sanremo 2018 tra i Campioni in coppia con Ermal Meta. L’eternità (il mio quartiere) è il titolo del pezzo che ha unito la voce di Ultimo e quella di Fabrizio Moro, disponibile in radio e in digitale dallo scorso 20 aprile.

Ultimo è attualmente in tour nei club italiani.

La tournée di concerti ha avuto inizio all’inizio del mese di maggio e si chiuderà il giorno 26 con un concerto al Fabrique di Milano. Il prossimo evento in programma è invece previsto per domani sera, venerdì 25 maggio, all’Obihall di Firenze.

I biglietti per le due date non sono più disponibili in prevendita su TicketOne ma i fan interessati potranno acquistare quelli per le due tappe della tournée autunnale. Ultimo debutterà nei palazzetti dello sport italiani a novembre. Venerdì 2 novembre sarà nella sua città Natale, Roma, per esibirsi al PalaLottomatica; il 4 novembre è atteso invece al Mediolanum Forum di Milano.

TESTO Poesia senza veli di Ultimo

E quando il mondo ti schiaccia provaci anche tu

Tira fuori il bimbo che hai dentro, non nasconderlo più

E ti ho portato due fiori, uno sono io e l’altro sei tu

E vorrei essere anch’io bello come sei bella tu

Ehi, sai è difficile restare calmi

Sei la certezza in cui ripararmi

La luce filtra tra gli alberi spogli

Ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi

Tu sei la prima missione compiuta

Sei il desiderio che muta è riuscita

È una poesia senza veli

Io vivo con i tuoi piedi

Io vivo e grazie a te se sto in piedi

E non ci credi?

Prova ad aspettarmi nel fiore

Più nascosto del mondo

E sarò li prima di te

Non è amore, è solo conoscerti a fondo

Scusa il disordine, è che mi confondo

Ma tu sei troppe cose insieme

Non riesco a scrivere bene

Non riesco e scrivo quello che viene

E quando il mondo ti schiaccia provaci anche tu

Tira fuori il bimbo che hai dentro, non nasconderlo più

E ti ho portato due fiori, uno sono io e l’altro sei tu

E vorrei essere anch’io bello come sei bella tu

Woh oh oh, woh oh oh, woh, woh, oh, oh

Woh oh oh, woh oh oh, woh, woh, oh, oh

Ehi, qualcosa per i tuoi giorni

Quando ti chiamo e ti chiedo

Più o meno per che ora ritorni?

E tu sei nel traffico e strilli

Perché ti senti incastrata

Però poi torni e sorridi

Perché sai che in fondo è passata

Io lo capisco

Che a volte ti manca tuo padre

Io nei tuoi occhi lo leggo

Vorresti avere avuto un Natale

Non tanto per un regalo

Ma per sentirti un regalo

Che per qualcuno vali

E sei il diamante più raro

Per me sei questo

Per me sei questo e altro

E non nascondere le lacrime

Che tanto scendono in basso

Tu falle cadere fino

A che non diventano fango

Poi ritorna in quel posto

Ci sarà una rosa e sarà Maggio

Vorrei che ti guardassi con i miei occhi

Vorrei che ti ascoltassi con i miei sogni

Sai la mia vita è soltanto un insieme di sogni

E tu sei l’unica parte reale che voglio nei giorni, ehi

E quando il mondo ti schiaccia provaci anche tu

Tira fuori il bimbo che hai dentro, non nasconderlo più

E ti ho portato due fiori, uno sono io e l’altro sei tu

E vorrei essere anch’io bello come sei bella tu

Woh oh oh, woh oh oh, woh, woh, oh, oh

Woh oh oh, woh oh oh, woh, woh, oh, oh

Woh oh oh, woh oh oh, woh, woh, oh, oh

Woh oh oh, woh oh oh, woh, woh, oh, oh