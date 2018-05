Nadia Toffa è morta? La iena risponde sui social alla fake news: “Mi hanno allungato la vita”

Con un gesto altamente simbolico, diciamo così, Nadia Toffa ha risposto alla fake news che nelle scorse ore la dava per morta. Con tanto di screen di un presunto articolo de “la repubbica” (persino in minuscolo e con tanto di orrori grammaticali), il popolo dei social e del web, quello che crede a qualsiasi cosa e condivide di tutto, ha fatto in modo che la fake news abbia fatto il giro del mondo fino a spingere la iena a dire la sua.

Nadia Toffa è morta? “Sembra che i social funzionino anche dall’aldilà” questo è il primo commento della iena che ha risposto a “social unificati” postando la foto delle sue corna o solo il simbolo sia su Instagra che su Twitter ma è su Facebook che da il meglio di sé ringraziando coloro che le hanno allungato la vita e chiedendo ai suoi fan di fare tutti le corna per lei toccando ferro.

In particolare, la Toffa scrive: “ Ragazzi incredibile!!!!! Questa sì che è una notizia! Facebook funziona anche dall’aldilà 😇

Dato cheNoi qui siamo in tanti e ci vogliamo bene ❤Vi va di fare scudo con me tutti insieme ?contando fino a 3 e poi toccando ferro con le 🤘 ? Poi ditemi se l’avete fatto 🙏🏻 🙏🏻 Vi abbraccio forte e penso comunque che la vita me l’abbiano allungata. N “.

I fan hanno subito preso le sue difese condannando chi ha messo in giro la fake news ma anche tutti coloro che l’hanno condivisa e l’hanno resa virale senza controllare le fonti o se tutto fosse vero.

Non è la prima volta che un vip finisce sulla bocca di tutti per via della sua presunta morte e, siamo sicuri, non sarà nemmeno l’ultima. La cosa importante è che Nadia Toffa non ha perso la sua ironia e la sua verve e i fan, per un po’ dovranno accontentarsi della foto che potete vedere subito sotto: